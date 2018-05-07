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В Омске 1000 волонтёров будут помогать участникам «Бессмертного полка»
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В Омске 1000 волонтёров будут помогать участникам «Бессмертного полка» 

АиФ-Омск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает портал правительства Омской области, традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдёт в областной столице в День Победы 9 мая. Сбор участников начнётся с 12.00, шествие — с 14 часов от Концертного зала Омской филармонии (ул. Ленина, 27а).
Помогать в сопровождении ветеранов на марше, трибунах и параде будут волонтёры-медики, волонтёры Россоюзспаса, Союза добровольцев России, «Волонтёры Победы», «молодогвардейцы», а также представители добровольческих центров учебных заведений Омска. Всего примут участие в мероприятиях более 1000 волонтеров.
В течение всего дня 9 Мая добровольцы будут сопровождать колонны участников и ветеранов, раздавать сувенирную продукцию с победной символикой и питьевую воду.
Напомним, что в 9.00 9 Мая состоится торжественное возложение цветов и венков к местам захоронений участников Великой Отечественной войны на Старо-Северном мемориальном кладбище, а также к памятникам омичам-труженикам тыла, Д. М. Карбышеву, Г. К. Жукову и А. А. Ларионовой.
В 12.00. на Соборной площади начнётся парад войск омского гарнизона.
В 18.30 у мемориала «Слава Героям» (бульвар Победы/Иртышская набережная) пройдёт традиционная акция «Звезда Героя», где после праздничного концерта состоится награждение победителей патриотического марафона «Победа! Молодость! Весна!».
Отметим, что в связи с проведением празднеств в Омске будет ограничено движение транспорта в центре города 7,8 и 9 мая.
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