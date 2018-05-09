Герои с нами. В Омске шестой раз проводится шествие «Бессмертного полка» 

В 12.00, за два часа до начала мероприятия, на площади у Концертного зала уже начали формироваться колонны. Буквально за считанные минуты количество желающих поучаствовать в акции начало расти с небывалой скоростью, в 12.30 было уже около 20 рядов с портретами.
Две похоронки на сына
Послышалось протяжное «Это День Побе-е-ды», — это учащиеся Омского кадетского корпуса Минобороны России, поднимая боевой дух всех собравшихся, шли занимать свои позиции. В строю также были люди с ограниченными возможностями, им помогали волонтеры. Окрестные жители, выглядывая из окон, наблюдали за происходящим. Кто-то даже вышел на балкон в пилотке и начал пританцовывать, держа фотографию своего родственника.
Командир полка прокричал «Шагом марш!», и под «Прощание славянки», раздающееся из колонок одного из курсантов, началось движение. Вскоре песня сменилась на «Журавлей», никого не оставляя равнодушным. С корреспондентом «АиФ в Омске» поделилась своей историей участник «Бессмертного полка» Оксана Вишнякова: «Моя прапрабабушка получила две похоронки на сына, а он, Фёдор Арсеньевич Ветров, в конце войны вернулся живым. Служил в разведке, первую похоронку прислали по ошибке, а вторую отправили, когда он был контужен от взорвавшегося неподалеку снаряда. После госпиталя вернулся домой как раз вместе с похоронкой».
«Отец мой, Смирнов Алексей Михайлович, был сержантом. Воевал под Киевом, получил Орден Красной Звезды; был смертельно ранен, живым домой так и не вернулся», — поделилась участница шествия Валентина Смирнова.
Гармонь, гитара и банджо
Вот уже несколько лет Валентина Кострикова, как и многие другие, участвует в «Бессмертном полку» с фотографией своего отца: «Салтаев Алексей Иванович был писарем с первого дня войны на фронте. Получил множество ранений, но вернулся домой живым».
Пока мы беседуем, по колонне волнами катится: «Ураааа!».
Куда без живой музыки на таком мероприятии? Кто пришёл с гармонью, кто с гитарой, а кто даже с банджо — на всех исполнялись знакомые нам композиции военных лет.
Вместе с остальными собравшимися у бульвара Победы встречала «Бессмертный полк» Вениамина Павлова. «Отец мой, Бусыгин Никон Нитефанович, сдерживал блокаду Ленинграда. Там и погиб в 41-м году. Для нас война прошла тяжело. Я обращаюсь к молодому поколению: берегите тот мир, который ценой своей жизни завоевали мой отец и такие же песчинки, как он», — обратилась она со сцены ко всем собравшимся.
Жителей города поздравил ветеран Великой Отечественной Афанасий Кухтин: «Мы одержали победу не над людьми, а над чудовищной идеологией. Созданный полк — это бессмертие тех душ, которые по своему долгу приняли все на себя для того, чтобы родина была свободна. Убить можно все, но любовь и дух людей — никогда».