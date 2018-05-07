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Куряне стали победителями конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую»
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Куряне стали победителями конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую» 

Курские известия 43 минуты назад
Фото: Курские известия
Среди финалистов есть и наши земляки— Роман Саранюк в направлении «Медицина» и Игорь Чернышев в направлении «Спорт»​
В феврале Российский союз сельской молодежи объявил о старте конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую» на выявление лидеров общественного мнения среди сельской молодежи во второй раз. Первый этап конкурса завершился. Среди финалистов есть и куряне — Роман Саранюк в направлении «Медицина» и Игорь Чернышев в направлении «Спорт». Конкурсанты прислали свои творческие эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую». Ребята рассказали о тех социально значимых, спортивных, культурных проектах, которые они воплотили в своем населенном пункте.
На конкурс были отправлены более 1000 работ со всей страны: от Дальнего Востока до Калининграда.
Победители отправятся на обучающие семинары, которые пройдут с мая по октябрь в субъектах РФ. Участников ждут образовательные мероприятия по коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами, по проектному менеджменту; мастер-классы по развитию образования, спорта, медицины, предпринимательства, культуры и гражданской активности на селе; полезные знакомства и нетворкинги по взаимодействию и коммуникации с единомышленниками.
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