Куряне стали победителями конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую»

Среди финалистов есть и наши земляки— Роман Саранюк в направлении «Медицина» и Игорь Чернышев в направлении «Спорт»​

В феврале Российский союз сельской молодежи объявил о старте конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую» на выявление лидеров общественного мнения среди сельской молодежи во второй раз. Первый этап конкурса завершился. Среди финалистов есть и куряне — Роман Саранюк в направлении «Медицина» и Игорь Чернышев в направлении «Спорт». Конкурсанты прислали свои творческие эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую». Ребята рассказали о тех социально значимых, спортивных, культурных проектах, которые они воплотили в своем населенном пункте.

На конкурс были отправлены более 1000 работ со всей страны: от Дальнего Востока до Калининграда