В центре Кургана подается вода только для технических нужд

АО «Водный союз» распространил обращение к жителям одного из центральных микрорайонов Кургана, Шевелевки. Здесь вода в ряде домов, детском саду и ФОКе пригодна только для технических нужд

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе компании, накануне в диспетчерскую службу АО «Водный Союз» поступила заявка о ненадлежащем качестве холодной воды в ряде домов Шевелевки. Лабораторные исследования выявили несоответствие ее гигиеническим требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Таким образом, в домах, расположенных по адресам: ул. Карельцева, 84, 90, 90к1, 117, 119, 115; ул. 7 Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в; ул. Криволапова, 7, 10, 12, 13, а также в детском саду №137 «Алиса» (ул. Карельцева, 117а) и физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Карельцева, 40) вода пригодна только для технических нужд.

Сегодня, 7 мая, специалисты «Водного Союза» проведут обследование подвальных помещений вышеуказанных зданий на наличие врезок из системы отопления в систему водоснабжения. По каждому дому вопрос об отключении холодного водоснабжения будет рассмотрен индивидуально. Потребителям будет организован подвоз воды. О графике можно узнать в диспетчерской службе по телефонам: 46-11-73, 46-60-30. О результатах лабораторных анализов воды после выявления причины ее несоответствия нормам будет сообщено дополнительно.