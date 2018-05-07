В Тверской области восстановят одну из самых высоких деревянных церквей в мире

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Власти Тверской области планируют восстановить деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи. Это одно из самых высоких подобных сооружений в мире, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В 2018 году 4,6 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на разработку научно-проектной документации на восстановление четырехъярусной деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте в Пеновском районе. Церковь Рождества Иоанна Предтечи построена в 1694 году и является самым высоким из подобных сооружений в мире", — сказали в пресс-службе.

Высота церкви — 45 метров, что на 8 метров выше знаменитой церкви в Кижах. «Храм в Ширковом погосте — один из важнейших объектов богатого культурного наследия тверского региона. Надо оформить всю необходимую документацию и привести его в порядок», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя

Долгое время объект находился в ненадлежащем состоянии и был закрыт для посещений. Губернатор региона поручил восстановить исторический облик памятника деревянного зодчества и привести в порядок прилегающую к нему территорию. На куполе уникального памятника деревянной архитектуры установили крест, в храме в октябре 2016 года после более чем 100-летнего перерыва возобновились богослужения.

Как сообщили ТАСС в Тверской епархии, существует поверье, что этот храм возвели на месте более древнего храма в честь победы Александра Невского над литовцами в 1245 году. «В Тверской губернии существовало несколько подобных храмов, например, в Торжке и Ниловой пустыни, но до наших дней уцелела лишь эта ярусная деревянная церковь на Волге. Удивительно, но церковь уцелела во время Великой Отечественной войны, хотя находилась на линии фронта. Попытки реставрации были предприняты в советский период, но это едва не привело к разрушению башенной церкви», — сказали в епархии.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, в целом на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области в 2018 году выделили свыше 270 млн рублей.