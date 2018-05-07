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Автор детективов из Вологды встретится с читателями
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Автор детективов из Вологды встретится с читателями 

Вологда.рф 43 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Пообщаться с успешной писательницей Людмилой Мартовой могут вологжане. Автор многочисленных детективов проведет встречу с фанатами. Задать вопросы и получить автографы любители остросюжетных романов смогут 10 мая в кафе на Мира, 13. Встреча начнется в 17.30, вход свободный.
Стоит отметить, что встреча с фанатами станет второй в карьере писательницы. Впервые с читателями лицом к лицу она встретилась 25 марта. Как написала сама Людмила Мартова на странице в социальной сети, она отправляется «в пеший тур за славой», а участников встречи ждет уютная атмосфера, вкусный кофе, и она сама «на десерт».
Людмилу Мартову в Вологде знают как талантливого журналиста и руководителя СМИ. Писательской деятельностью она занялась в 2015 году, а в ближайшее время мир встретит уже пятнадцатый по счету роман ее авторства.
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