Автор детективов из Вологды встретится с читателями

Пообщаться с успешной писательницей Людмилой Мартовой могут вологжане. Автор многочисленных детективов проведет встречу с фанатами. Задать вопросы и получить автографы любители остросюжетных романов смогут 10 мая в кафе на Мира, 13. Встреча начнется в 17.30, вход свободный.

Стоит отметить, что встреча с фанатами станет второй в карьере писательницы. Впервые с читателями лицом к лицу она встретилась 25 марта. Как написала сама Людмила Мартова на странице в социальной сети, она отправляется «в пеший тур за славой», а участников встречи ждет уютная атмосфера, вкусный кофе, и она сама «на десерт».