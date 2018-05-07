Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, прошёл в Иркутске

4 мая в Иркутске прошёл митинг, на котором мэр города Иркутска Дмитрий Бердников поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и иркутян с праздником Великой Победы. На месте событий побывал корреспондент « АиФ Иркутск ».

«Четыре военных года для истории — краткий миг, а для тех, кто пережил войну, кто воевал, трудился в тылу, или, будучи ребёнком, запомнил все эти ужасы — для них это нескончаемое время, великое время подвигов, время становления нашего человека, человека советской страны, россиянина, — обратился ко всем землякам мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — Сибиряки, иркутяне внесли достойный вклад в Великую Победу, проявили себя с самой лучшей стороны на полях сражений под Москвой , Сталинградом, Смоленском, и в тылу доказали, что не существует ни возраста, ни пола, а есть только одна задача, которую надо было выполнить во имя победы. В эти дни мы чтим наших ветеранов, желаем им крепкого здоровья и долголетия, мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, и они будут жить в нашей памяти».

После митинга у «Вечного огня» состоялась траурная церемония на Амурском кладбище и митинг у памятника маршалу Жукову. Волонтёры сопровождали ветеранов и помогали им в ходе мероприятий.

После в Байкал Бизнес Центре на торжественном приеме мэра города Дмитрий Бердников еще раз поздравил ветеранов с наступающим праздником.