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Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, прошёл в Иркутске
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Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, прошёл в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
4 мая в Иркутске прошёл митинг, на котором мэр города Иркутска Дмитрий Бердников поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и иркутян с праздником Великой Победы. На месте событий побывал корреспондент «АиФ Иркутск».
«Четыре военных года для истории — краткий миг, а для тех, кто пережил войну, кто воевал, трудился в тылу, или, будучи ребёнком, запомнил все эти ужасы — для них это нескончаемое время, великое время подвигов, время становления нашего человека, человека советской страны, россиянина, — обратился ко всем землякам мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — Сибиряки, иркутяне внесли достойный вклад в Великую Победу, проявили себя с самой лучшей стороны на полях сражений под Москвой, Сталинградом, Смоленском, и в тылу доказали, что не существует ни возраста, ни пола, а есть только одна задача, которую надо было выполнить во имя победы. В эти дни мы чтим наших ветеранов, желаем им крепкого здоровья и долголетия, мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, и они будут жить в нашей памяти».
После митинга у «Вечного огня» состоялась траурная церемония на Амурском кладбище и митинг у памятника маршалу Жукову. Волонтёры сопровождали ветеранов и помогали им в ходе мероприятий.
После в Байкал Бизнес Центре на торжественном приеме мэра города Дмитрий Бердников еще раз поздравил ветеранов с наступающим праздником.
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