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В Петербурге определят компанию, которая будет содержать федеральные трассы
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В Петербурге определят компанию, которая будет содержать федеральные трассы 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“» (входит в Росавтодор) объявило аукцион на выбор подрядчика, который до середины 2023 года будет содержать федеральные трассы на территории Ленинградской области, сообщает газета «Коммерсант» (Санкт-Петербург) со ссылкой на сайт госзакупок.
Речь идет о трассе М10 «Россия», Р21 «Кола», А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р21 «Кола».
Сумма контракта, который будет заключаться на пять лет, составляет 5,2 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, аукцион планируется провести 21 мая.
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