В Петербурге определят компанию, которая будет содержать федеральные трассы

Речь идет о трассе М10 «Россия», Р21 «Кола», А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А114 Вологда Тихвин — автомобильная дорога Р21 «Кола».

Сумма контракта, который будет заключаться на пять лет, составляет 5,2 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, аукцион планируется провести 21 мая.