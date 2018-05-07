В Петербурге определят компанию, которая будет содержать федеральные трассы 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“» (входит в Росавтодор) объявило аукцион на выбор подрядчика, который до середины 2023 года будет содержать федеральные трассы на территории Ленинградской области, сообщает газета «Коммерсант» (Санкт-Петербург) со ссылкой на сайт госзакупок.
Речь идет о трассе М10 «Россия», Р21 «Кола», А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р21 «Кола».
Сумма контракта, который будет заключаться на пять лет, составляет 5,2 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, аукцион планируется провести 21 мая.