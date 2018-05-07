В дептрансе объяснили, почему в трамваях-шаттлах до «Самара Арены» были закрыты окна

Пассажиры трамваев-шаттлов, курсировавших 6 мая до «Самара Арены», пожаловались в департамент транспорта. По их словам, в транспорте было нечем дышать, так как форточки были закрыты.

— Окна в шаттлах были закрыты в целях безопасности. На новой ветке столбы находятся близко. Решили перестраховаться, чтобы не допустить травм на случай, если кто-то из болельщиков захочет вытянуть руку в окно, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Пояснения дали и представители трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ).

— Форточки были принудительно закрыты только с левой стороны по ходу движения, так как на новой трамвайной линии опоры размещены на расстоянии от 3 до 10 см от вагона, когда он движется. Это сделано в целях предотвращения травмирования пассажиров, если кто-то высунет руку или голову в форточку, — сказали в ТТУ.

К слову, трамваи-шаттлы 6 мая пользовались большим спросом. Составы были переполнены. Они следовали до стадиона «Самара Арена», где прошел второй тестовый матч при максимальной загрузке трибун. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн.