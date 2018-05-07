В Нижнеудинске ввели режим ЧС из-за закрытия единственной свалки

По словам городских чиновников и жителей Нижнеудинска, из-за закрытия единственного полигона городу грозит экологическая катастрофа — уже несколько дней отходы с предприятий города и из жилых дворов не вывозят, несмотря на заключенные с несколькими компаниями договора на вывоз ТБО.

«Их просто некуда вывозить. Ближайшие полигоны находятся в Братске Черемхово — это больше чем в 300 километрах от Нижнеудинска , — объясняет в беседе с «ФедералПресс» первый вице-мэр Нижнеудинска Юрий Маскаев. — Я бы не сказал, что полигон переполнен — там достаточно места для того, чтобы складировать мусор вплоть до 2019 года, когда будет достроен и запущен новый полигон ТБО. Но это земли Минобороны , вот военные и добились закрытия полигона, этот конфликт давно назревал. Мы сейчас исследовали все карьеры поблизости на предмет возможного временного хранения отходов. Везде запрещено — в итоге мусор копится прямо возле переполненных баков».

Местные жители заявляют, что переполненные контейнеры уже стали причиной появления неприятного запаха и нашествия крыс.