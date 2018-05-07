В иркутском городе Нижнеудинск ввели режим ЧС из-за запрета на эксплуатацию свалки

По его словам, в городе за несколько дней оказались переполненными все мусорные контейнеры, кроме того, недавно прошел общегородской субботник, но запрет на работу полигона, введенный 3 мая, не позволяет вывезти мусор с улиц и придомовых территорий. «Введенный режим ЧС позволяет Роспотребнадзору осуществлять контроль санитарной эпидемиологической обстановки. Сформированные бригады следят, чтобы в сложившейся ситуации не росли несанкционированные свалки, не поджигался мусор во дворах и на улицах», — сказал он.

Как пояснил Лукьяненко, участок, на котором городская свалка находилась с середины прошлого века, несколько лет назад был передан в собственность Минобороны РФ . По его словам, военная прокуратура через суд обязала военный лесхоз закрыть свалку и провести рекультивацию земель, запрет на его деятельность действует с 3 мая. Комментариями Центрального военного округа ТАСС пока не располагает.

"По областной программе у нас запланировано строительство нового полигона ТБО до конца 2019 года. Под это выделены бюджетные средства, сейчас проходит конкурс на выбор подрядчика", — отметил представитель администрации.

По его словам, сейчас руководство города в экстренном порядке вместе с властями соседних муниципалитетов подбирает участок под новую свалку, поскольку в границах самого города свободных земель нет, а ввод полигона по региональной программе вряд ли удастся ускорить.