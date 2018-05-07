В иркутском городе Нижнеудинск ввели режим ЧС из-за запрета на эксплуатацию свалки 

ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Нижнеудинск Иркутской области из-за закрытия единственного полигона по хранению твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил в понедельник ТАСС руководитель отдела ГО и ЧС местной администрации Олег Лукьяненко.
По его словам, в городе за несколько дней оказались переполненными все мусорные контейнеры, кроме того, недавно прошел общегородской субботник, но запрет на работу полигона, введенный 3 мая, не позволяет вывезти мусор с улиц и придомовых территорий. «Введенный режим ЧС позволяет Роспотребнадзору осуществлять контроль санитарной эпидемиологической обстановки. Сформированные бригады следят, чтобы в сложившейся ситуации не росли несанкционированные свалки, не поджигался мусор во дворах и на улицах», — сказал он.
Как пояснил Лукьяненко, участок, на котором городская свалка находилась с середины прошлого века, несколько лет назад был передан в собственность Минобороны РФ. По его словам, военная прокуратура через суд обязала военный лесхоз закрыть свалку и провести рекультивацию земель, запрет на его деятельность действует с 3 мая. Комментариями Центрального военного округа ТАСС пока не располагает.
"По областной программе у нас запланировано строительство нового полигона ТБО до конца 2019 года. Под это выделены бюджетные средства, сейчас проходит конкурс на выбор подрядчика", — отметил представитель администрации.
По его словам, сейчас руководство города в экстренном порядке вместе с властями соседних муниципалитетов подбирает участок под новую свалку, поскольку в границах самого города свободных земель нет, а ввод полигона по региональной программе вряд ли удастся ускорить.
Нижнеудинск с населением около 34 тыс. человек находится на расстоянии 500 км от Иркутска. Является крупным региональным логистическим узлом, имеет вокзал и действующий аэропорт. Ближайший от города полигон ТБО расположен в Братске на расстоянии порядка 350 км.