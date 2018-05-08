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Новый полигон в иркутском Нижнеудинске может заработать уже в 2018 году
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Новый полигон в иркутском Нижнеудинске может заработать уже в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют до конца года ввести в эксплуатацию первую очередь полигона по хранению твердых бытовых отходов (ТБО) в 34-тысячном городе Нижнеудинск, где ввели режим ЧС из-за закрытия единственной действующий свалки, сообщил во вторник ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.
Ранее сообщалось, что в администрация Нижнеудинска объявила режим ЧС после того, как с 3 мая вступил в силу судебный запрет на работу полигона ТБО, находящегося на землях Минобороны РФ. Закрыть свалку и провести рекультивацию земель военный лесхоз через суд обязала военная прокуратура. На данный момент ближайший от города мусорный полигон расположен более чем в 300 км. При этом построить новый полигон в Нижнеудинске ранее планировалось до конца 2019 года.
"Мы в оперативном порядке запланировали средства на строительство первой очереди полигона. Объявлены торги, в ближайшее время будет определен подрядчик. Строительство будет начато в ближайшее время, первую очередь объекта рассчитываем завершить до конца года", — сказал Крючков.
Он пояснил, что ввод первой очереди объекта предполагает его полную готовность к эксплуатации.
"Завершение строительства предполагалось в следующем году, но все будет зависеть от того, как быстро будет начата стройка. Если строительство будет проходить оперативно, с опережением графика, то, возможно, в этом году будет проведена корректировка бюджета, и оставшиеся на будущий год средства будут выделены в этом году. Технически это не особо сложный объект, вся документация для него есть, и при нормальном финансировании его можно вводить гораздо быстрее", — добавил министр.
По данным местных властей, в Нижнеудинске за несколько дней оказались переполненными все мусорные контейнеры, кроме того, недавно прошел общегородской субботник, но запрет на работу полигона не позволяет вывезти мусор с улиц и придомовых территорий.
Нижнеудинск находится на расстоянии 500 км от Иркутска. Является крупным региональным логистическим узлом, имеет вокзал и действующий аэропорт. После закрытия местного ближайший от города полигон ТБО расположен в Братске на расстоянии порядка 350 км.
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