Новый полигон в иркутском Нижнеудинске может заработать уже в 2018 году

Ранее сообщалось, что в администрация Нижнеудинска объявила режим ЧС после того, как с 3 мая вступил в силу судебный запрет на работу полигона ТБО, находящегося на землях Минобороны РФ . Закрыть свалку и провести рекультивацию земель военный лесхоз через суд обязала военная прокуратура. На данный момент ближайший от города мусорный полигон расположен более чем в 300 км. При этом построить новый полигон в Нижнеудинске ранее планировалось до конца 2019 года.

"Мы в оперативном порядке запланировали средства на строительство первой очереди полигона. Объявлены торги, в ближайшее время будет определен подрядчик. Строительство будет начато в ближайшее время, первую очередь объекта рассчитываем завершить до конца года", — сказал Крючков.

Он пояснил, что ввод первой очереди объекта предполагает его полную готовность к эксплуатации.

"Завершение строительства предполагалось в следующем году, но все будет зависеть от того, как быстро будет начата стройка. Если строительство будет проходить оперативно, с опережением графика, то, возможно, в этом году будет проведена корректировка бюджета, и оставшиеся на будущий год средства будут выделены в этом году. Технически это не особо сложный объект, вся документация для него есть, и при нормальном финансировании его можно вводить гораздо быстрее", — добавил министр.

По данным местных властей, в Нижнеудинске за несколько дней оказались переполненными все мусорные контейнеры, кроме того, недавно прошел общегородской субботник, но запрет на работу полигона не позволяет вывезти мусор с улиц и придомовых территорий.