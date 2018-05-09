Джонсон: Лондон не намерен выходить из ядерной сделки с Ираном

Великобритания не собирается выходить из соглашения с Ираном по ядерной программе этой страны. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон "Великобритания не намерена выходить из сделки. Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу", — отметил британский министр. По его мнению, Совместный всеобъемлющий план действий крайне «важен для безопасности Великобритании и стабильности на Ближнем Востоке», и решение США не изменят этой оценки. Но приняв решение о выходе из соглашения, Вашингтон теперь должен выступить с конкретными предложениями, как он намерен сдержать иранскую ядерную угрозу, заявил Джонсон. «Президент Трамп пообещал работать с нашими союзниками над поиском настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы. У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагает этого достичь?» — отметил глава МИД, добавив, что любое новое соглашение должно обязательно включать Иран, Китай Россию , а также другие страны в регионе. "Британия готова поддержать эту задачу, но тем временем мы будем стараться сохранить успехи, достигнутые благодаря СВПД", — отметил министр. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас высказал мнение, что выход США из ядерного соглашения и восстановление санкций отбрасывают назад усилия по установлению стабильности в регионе. По его словам, Берлин останется в соглашении по иранскому атому, поскольку этот соответствует его политическим интересам и интересам в сфере безопасности. «Мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее», — подчеркнул глава МИД ФРГ. Напомним, во вторник американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана . По его мнению, СВПД оставил Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом Трамп высказался в пользу заключения нового соглашения. Москве этим решением крайне обеспокоены. «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — подчеркнули в МИД РФ.