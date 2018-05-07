AmCham на ПМЭФ договорится о сотрудничестве с АСИ

"Многие американские компании (на форуме — ред.) будут подписывать свои договоры. Мы как палата будем подписывать меморандум о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив", — сказал он в преддверии форума.

"Мы большие сторонники его работы и действительно считаем, что АСИ добилось огромного сдвига в умах многих губернаторов, которые в результате создают в своих регионах более благоприятный климат для бизнеса. А это и наша первоочередная задача, поэтому, когда появляется попутный ветер, мы только рады", — добавил глава палаты.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

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