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AmCham на ПМЭФ договорится о сотрудничестве с АСИ
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AmCham на ПМЭФ договорится о сотрудничестве с АСИ 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) на Петербургском международном экономическом форуме договорится о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил РИА Новости президент палаты Алексис Родзянко.
"Многие американские компании (на форуме — ред.) будут подписывать свои договоры. Мы как палата будем подписывать меморандум о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив", — сказал он в преддверии форума.
"Мы большие сторонники его работы и действительно считаем, что АСИ добилось огромного сдвига в умах многих губернаторов, которые в результате создают в своих регионах более благоприятный климат для бизнеса. А это и наша первоочередная задача, поэтому, когда появляется попутный ветер, мы только рады", — добавил глава палаты.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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