В МЧС сообщили о выявлении более 220 тысяч нарушений пожарной безопасности в ходе проверок

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что МЧС совместно с прокуратурой выявили нарушения требований противопожарной безопасности на каждом втором проверенном объекте с массовым пребыванием людей.

Как сообщает ТАСС, в ходе проверок выявлено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований.

Вместе с тем уже устранено порядка 30 тыс. нарушений.

«По иным нарушениям выданы предписания. Организован контроль за их устранением, руководителям объектов оказана необходимая методическая помощь», — сказал Еникеев.

Он также добавил, что проверки выявили более 570 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, которые требуют реконструкции для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

«Свыше 570 зданий имеют нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь при их реконструкции», — заявил Еникеев.

Ранее стало изветсно, что работа более чем 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов была приостановлена после выявления грубейших нарушений пожарной безопасности.