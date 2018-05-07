В торговом центре в Левобережье Новосибирска рухнул кусок стекла

В столице Сибири сегодня, 7 мая, в торговом центре «Сан Сити» рухнул кусок стекла. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Сегодня примерно в 11 часов утра в торговом центре «Сан Сити», который расположен в Ленинском районе мегаполиса, обрушился кусок стекла. Конструкция обрушилась на втором этаже и полетела вниз. Сообщается, что в момент инцидента никто из посетителей, а также работников заведения не пострадал.

Оказалось, что на высоте второго этажа по пока неизвестным причинам растрескались и осыпались декоративные элементы отделки атриума между первым и вторым этажом. Также сообщается, что элемент, который обрушился, был сделан из закаленного стекла, которое не несет при осыпании угрозы здоровью посетителей заведения.

Сейчас причины и все обстоятельства происшествия уточняются.