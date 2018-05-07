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Гаврилов-ямская часовня вошла в список объектов культурного наследия
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Гаврилов-ямская часовня вошла в список объектов культурного наследия 

Портал органов государственной власти Ярославской области 54 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Часовня при мануфактуре А. А. Локалова в Гаврилов-Яме, построенная в начале XX века, включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Работа регионального департамента охраны объектов культурного наследия с часовней продолжается.
— Следующим этапом по включению этого уникального объекта в реестр и определению его категории, а именно — станет ли он объектом местного, регионального или федерального значения, будет проведение государственной историко-культурной экспертизы, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия области Дмитрий Турбин. — Это необычное здание, увенчанное восьмигранным шатром, является редким сохранившимся образцом культового деревянного зодчества. В архитектурно-художественном оформлении часовни присутствуют элементы модерна и псевдорусского стиля.
Уникальность часовни связана с историей здания, а также с именем промышленника Алексея Локалова, который основал льнопрядильную мануфактуру и создал градообразующее предприятие в Гаврилов-Яме. Когда-то на территории мануфактуры располагалась больница, при которой в начале XX столетия была построена часовня.
На сегодняшний день на территории Ярославской области расположено около 5 тысяч объектов культурного наследия, большинство из которых имеют статус выявленных.
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