Гаврилов-ямская часовня вошла в список объектов культурного наследия

Часовня при мануфактуре А. А. Локалова в Гаврилов-Яме , построенная в начале XX века, включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Работа регионального департамента охраны объектов культурного наследия с часовней продолжается.

— Следующим этапом по включению этого уникального объекта в реестр и определению его категории, а именно — станет ли он объектом местного, регионального или федерального значения, будет проведение государственной историко-культурной экспертизы, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия области Дмитрий Турбин. — Это необычное здание, увенчанное восьмигранным шатром, является редким сохранившимся образцом культового деревянного зодчества. В архитектурно-художественном оформлении часовни присутствуют элементы модерна и псевдорусского стиля.

Уникальность часовни связана с историей здания, а также с именем промышленника Алексея Локалова, который основал льнопрядильную мануфактуру и создал градообразующее предприятие в Гаврилов-Яме. Когда-то на территории мануфактуры располагалась больница, при которой в начале XX столетия была построена часовня.