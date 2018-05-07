Памятный знак «Паровоз СУ-251-32» отремонтирован на средства депутата Дмитрия Кузина 

В преддверии Дня Победы силами сотрудников ОАО «ДСК-2», за счет генерального директора предприятия, депутата Гордумы по Сормовскому избирательному округу №22 Дмитрия Кузина была проведена очистка и покраска элементов памятного знака «Паровоз СУ-251-32».
Красивый, отреставрированный паровоз, установленный у Центра детского творчества (ул. Коминтерна) — один из традиционных символов проведения праздничных районных мероприятий в День Победы.
Напомним, что реставрация, ремонт и обновление памятного знака проводятся за счет Дмитрия Кузина регулярно.
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