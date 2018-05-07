В Ульяновске собирают подписи за строительство частного метро

Ульяновске открыт сбор подписей в поддержку строительства частного метро, сообщается на специально созданном сайте.

Планируется, что метро будет функционировать во всех районах города. Его построят в течение 4 лет на деньги частных инвесторов без участия госбюджета.

По состоянию на май собрано уже более 300 голосов «за». После того, как будет набрано 5 тыс. подписей, планируется подать заявку на проведение общегородского референдума.

Кстати, проезд в метро будет бесплатным. Он будет окупаться за счет аренды торговых площадей.

В середине апреля стало известно, что на ульяновском заводе планируется увеличить объемы производства грузовых автомобилей. Напомним, компания «Исузу» работает в регионе с 2012 года.

В прошлом году «ИСУЗУ» запустила в Ульяновске производство тяжелых грузовиков C— и E-серий. Предполагаемый объём сборки составляет 400-500 единиц.