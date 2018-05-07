PHD Russia: что нового в мире технологий

PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий.

Следующим этапом в VR-разработках станет передача тактильных ощущений, чтобы испытывать полное погружение. И вот один из первых продуктов на рынке: VR-жилет Force Jacket, созданный лабораторией Disney Research вместе с разработчиками MIT и Carnegie Mellon University. Этот жилет состоит из 26 воздушных камер, которые надуваются и сдуваются, передавая те самые ощущения из виртуального мира. Disney уже создали для этого костюма три VR-ролика, которые в полной мере передают объятия, сердцебиение, вибрацию и эффект дождевых капель. Пока это очень громоздкая штука, которая весит 2,5 кг и не является автономной.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD:

Пока все это выглядит как спасательный жилет, набитый плотными целлофановыми пакетами. Но, кто знает, быть может, в ближайшем будущем при входе в кинотеатр вам в придачу к VR очкам будут выдавать такой вот занимательный гаджет.

Yandex запускает в тестирование маркетплейс с предварительным названием «Покупки» — совместное со Сбербанк детище и наш ответ Ali-Express. При этом уже существующий сервис заказов на Маркете будет закрыт и часть его функций, предполагается, будет передано новой площадке. Сам Маркет останется площадкой для сравнения цен, подбором товаров и лентой отзывов с возможностью перехода на карточку товара у продавца. У нового же маркетплейса будет особая возможность — покупатель сможет положить в корзину товары сразу нескольких продавцов. Также сервис будет брать на себя разрешение споров между покупателем и продавцом. Для тестирования сервиса Yandex уже пригласил несколько ведущих ретейлеров страны.

Юлия Грейс, медиадиректор PHD:

В конце апреля Сбербанк и Yandex закрыли сделку по запуску совместного маркетплейса, а значит амбиции по созданию русского Amazon , о которых говорилось в течение всего прошлого года, действительно существуют. Запуск совместного бизнес-проекта — это вполне логичный шаг по созданию новой инфраструктуры технологий, в которой выиграет каждый из участников: Сбербанк получит больше активных клиентов и возможность развивать свои цифровые услуги, Yandex — возможность вырастить e-commerce гиганта на одном из самых перспективных мировых рынков (в России , по последним отчетам Digital Insight, рост объема онлайн-продаж за 2017 год составил 18%, и эта цифра растет с каждым годом).

Исследования

RockHealth опубликовали отчет о росте health-стартапов, а так же выделили основные направления разработок и инвестирования. 2017 год оказался рекордным для digital-health, финансирование в этот сектор составило около 6млрд долларов.

Ознакомиться с отчетом можно здесь.

Становится очевидным, что первоначальный этап test & learn закончен, технологии выходят в реальный сектор экономики. Cуммы крупных сделок на этом еще очень молодом рынке уже превышают сотни млн долларов, а первые стартап-проекты приносят первую серьезную прибыль и становятся отдельным направлением инвестиций и медицины будущего. Для рекламного рынка это открывает двери новым возможностям для коммуникации с аудиторией при продвижении медицинских категорий.

Warc определил новый формат диджитал рекламы, который не раздражает людей. И это спонсорская реклама в подкастах. Потребители не возражают против прослушивания рекламы в аудио -потоке в обмен на бесплатное прослушивание контента, к такому выводу пришли исследователи Nilsen в опубликованном на днях докладе на сайте WARC. Еще любопытнее цифры о том, что 62% слушателей подкастов готовы рассмотреть новые продукты и услуги, рекламируемые в них. Так же по оценкам WARC, в этом году американские рекламодатели потратят $ 1,6 млрд на цифровую аудиорекламу, большая часть из которых (81,3%) будет услышана с помощью мобильных устройств.

Семинары и конференции

Digital Branding запускает очередные летние интенсивы на которых можно быстро и эффективно подтянуть знания по диджитал-инструментам и каналам. Первый пройдет 14−19 мая и будет посвящен социальным сетям.