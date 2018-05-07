Ожидаемый парадокс: президент России — самый популярный политик на Западе

Сколько бы ни старалась пропаганда, а Владимир Путин остается одним из самых популярных — если не самым популярным — лидером государства у жителей Европы и Америки. И об этом говорит социология. Но по порядку. Мнение западного обывателя удивительным образом расходится с действиями его же элиты. В последние месяцы изумленная мировая общественность уже насмотрелась на странности и метаморфозы американской и европейской политики, в которой факты и истина перестают играть хотя бы мало мальски значимую роль. Будь то «дело Скрипалей» или химатака в сирийской Думе . Напротив, фейки, передергивания и трактовки становятся основанием для вполне реальных шагов с плохо предсказуемыми последствиями. Достаточно вспомнить удар по Сирии 14 апреля, поводом к которому послужили безосновательные обвинения Дамаска в применении химического оружия. А отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери ровно аналогичным образом, т.е. без минимальной доказательной базы, стало предлогом для новой порции антироссийских инициатив.

Со стороны может показаться, что жители Запада вполне согласны с действиями своих властей и с их концепцией отношения к России как к мировому злу. Дело, впрочем, пошло еще дальше: мы видим переформатирование антироссийского вектора. В последнее время некоторые представители западного истеблишмента заявляют, что на самом деле Москва якобы не конкурент в мировой политике, а российский лидер потерял влияние на международной арене. По сути, это часть информационной кампании, призванной резко снизить авторитет России если не в реальности, то хотя бы в умах миллионов граждан разных стран. Дабы те не критиковали «своих» и не восторгались «чужими». И что же? Результат, как выясняется, нулевой. Или близкий к нулю. Согласно данным последнего опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией IFop, занимающейся опросами общественного мнения, жители Старого и Нового Света считают Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Но ведь самое главное — она отражает реальное, а не виртуальное положение дел. Это вообще сегодня большая проблема: замена действительности на вымысел. Несмотря на сложности, возглавляемая Владимиром Путиным Россия продолжает формировать пул устойчивых союзников и партнеров в разных странах мира — от Юго-Восточной Азии и Европы до Латинской Америки и Африки. Активно участвует в сирийском урегулировании и в целом в формировании ближневосточной повестки. Несмотря на возражения конкурентов и их попытки вытеснить Москву с перспективных рынков, совместно с партнерами реализует крупнейшие энергетические проекты — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Экономика страны демонстрирует пусть небольшой, но устойчивый рост, а целый шквал западных санкций так и не достиг желаемого результата. Наконец, убедительная победа Путина на выборах, во время которых более трех четвертей избирателей отдали ему свои голоса, говорит о нем как об эффективном главе государства и успешном политике.

Западная публика, несмотря на назойливые попытки убедить ее в обратном, не может этого не видеть и не желать нормальных, разумных отношений своих стран с Россией. Увы, политическая элита не всегда берет в расчет мнение своих избирателей. Что, конечно, ярко свидетельствует: хваленая евроатлантическая демократия не так идеальна, как ее рисуют. По здравому разумению, лидеры США и Европы просто из уважения к соотечественникам должны были бы не возводить в культ объективные противоречия с Россией, а искать и использовать платформы для сотрудничества с ней. Тем более что сваи для таких платформ давно забиты: борьба с терроризмом, экономическими и социальными неурядицами, помощь странам, находящимся в кризисных ситуациях. Экология, наконец.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!