В Смольном рассказали, какие улицы закроют из-за торжеств 9 мая

Санкт-Петербурге вводятся ограничения движения транспортных средств в связи с проведением торжеств в честь Дня Победы, а также спортивных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ограничения, связанные с прямой телевизионной трансляцией «Прохождение ветеранов Великой Отечественной войны по Невскому проспекту»:

с 17:00 8 мая до 20:00 9 мая — на Невском проспекте закрывается крайняя правая полоса в направлении от Садовой улицы к Большой Конюшенной улице;с 9:00 до 20:00 9 мая — на Невском проспекте закрывается крайняя правая полоса в направлении от улицы Восстания к Садовой улице.

Закрытия на Крестовском острове 8 мая с 14:00 до 20:00 из-за проведения соревнований по велоспорту «Гонка престижа»:

Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;Рюхина улица от Кемской до набережной Мартынова;набережная Мартынова на участке от Рюхиной улицы до переулка Бодрова;переулок Бодрова;Северная дорога от Рюхиной улицы до Велосипедной аллеи.

Закрытия, связанные с проездом ветеранов на ретроавтомобилях и прохождением участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк», 9 мая:

с 13:15 до 17:00 — 2-я Советская улица от Суворовского проспекта до Лиговского проспекта, Суворовский проспект от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, Греческий проспект от 2-й Советской до 5-й Советской, площадь Восстания;с 13:45 до 18:00 — Невский проспект от площади Александра Невского до Дворцовой площади;с 14:30 до 15:30 — нечётная сторона Марсова поля от набережной Мойки до Миллионной улицы;с 17:00 до 20:00 — Дворцовый проезд, Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, набережная Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста;с 21:00 до 23:00 — Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, Дворцовый мост и Биржевая площадь.

Закрытия в связи с торжественным парадом военной техники времен Великой Отечественной войны 9 мая:

До 13:00 9 мая, а также с 21:00 до 24:00 9 мая — нечётная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, чётная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионная улица, Певческий проезд, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту;с 9:00 до 13:00 9 мая — Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;

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