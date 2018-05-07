Расчехляйте ружья. На Ямале весенняя охота начнется 12 мая

На Ямале начинается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь — гусей, селезней, уток. Расчехлить ружья любители весенней охоты могут уже 12 мая.

Территория региона разделена на три зоны: южную, центральную и северную. В каждой зоне установлен свой срок охоты продолжительностью десять дней: со второй субботы мая, с третьей субботы мая и с четвертой субботы мая соответственно.

В охотничьих угодьях, расположенных южнее 65⁰ северной широты — это юг Шурышкарского и Приуральского районов, южная часть Надымского района, территория Пуровского района от Тарко-Сале и южнее, большая часть Красноселькупского района он пройдет с 12 по 21 мая. В центральной зоне, расположенной от 65⁰ до 67⁰ северной широты, — с 19 мая по 28 мая. В угодьях, расположенных севернее 67⁰ северной широты — это Ямальский и Тазовский районы, северная часть Надымского и Пуровского районов с 26 мая по 4 июня.

Как заявил начальник управления по охране, регулированию и использованию животного мира окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати, в этом году сроки весенней охоты переноситься не будут.

В установленные сроки можно охотиться не только на водоплавающую, но и на боровую дичь — глухарь, тетерев. За нарушение норм добычи охотничьих ресурсов на территории ЯНАО грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. За повторное нарушение можно лишиться права охоты на один год. В 2017 году зафиксировано 1260 нарушений, 6 процентов от общего числа нарушителей лишились права расчехлять ружья на год.

Напомним, также охотники имеют право выбора и, независимо от места проживания, могут поехать на охоту в любую из установленных зон на всей территории ЯНАО, а также в любой российский регион.