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100 медучреждений планируют построить на Южном Урале за три года
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100 медучреждений планируют построить на Южном Урале за три года 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Строительство 100 объектов здравоохранения запланировано в Челябинской области до 2020 года, сообщают в пресс-службе главы региона.
По словам первого заместителя губернатора Евгения Редина, областной бюджет потратит на создание фельдшерско-акушерских пунктов 1,3 млрд рублей. 30 ФАП возведут уже в 2018 году, ими обеспечат поселки Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Варненского, Еткульского, Катав-Ивановского, Карталинского, Кусинского, Нязепетровского, Октябрьского, Сосновского Увельского, Уйского, Чесменского районов, а также Миасского городского округа. Это будут помещения для оказания медпомощи, к которым примкнёт жилое помещение для специалиста. На 2019 год запланировано возведение 50 ФАП и кабинетов врачей общей практики, в 2020 — 20 ФАП и ВОП. Кроме того, запланировано приобретение ещё девяти передвижных медпунктов.
В регионе также планируют решить вопрос с 20-минутной доступностью любого населённого пункта для бригад «скорой помощи». Для этого предусмотрено создание восьми дополнительных постов скорой медицинской помощи: по два в Чебаркульском и Октябрьском муниципальных районах, по одному — в Уйском, Брединском, Карталинском, Кизильском муниципальных районах.
Напомним, другую проблему — дефицит медицинских работников — в Челябинской области решают при помощи программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые предусматривают выплаты специалистам, переехавшим на работу в сёла. Кроме того, региональный минздрав выступил заказчиком целевого набора по обучению медиков, договоры заключили более 170 студентов, которые после окончания вуза должны будут отработать в госучреждениях здравоохранения не менее трёх лет.
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