100 медучреждений планируют построить на Южном Урале за три года

Строительство 100 объектов здравоохранения запланировано в Челябинской области до 2020 года, сообщают в пресс-службе главы региона.

По словам первого заместителя губернатора Евгения Редина, областной бюджет потратит на создание фельдшерско-акушерских пунктов 1,3 млрд рублей. 30 ФАП возведут уже в 2018 году, ими обеспечат поселки Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Варненского, Еткульского, Катав-Ивановского, Карталинского, Кусинского, Нязепетровского, Октябрьского, Сосновского Увельского, Уйского, Чесменского районов, а также Миасского городского округа. Это будут помещения для оказания медпомощи, к которым примкнёт жилое помещение для специалиста. На 2019 год запланировано возведение 50 ФАП и кабинетов врачей общей практики, в 2020 — 20 ФАП и ВОП. Кроме того, запланировано приобретение ещё девяти передвижных медпунктов.

В регионе также планируют решить вопрос с 20-минутной доступностью любого населённого пункта для бригад «скорой помощи». Для этого предусмотрено создание восьми дополнительных постов скорой медицинской помощи: по два в Чебаркульском и Октябрьском муниципальных районах, по одному — в Уйском, Брединском, Карталинском, Кизильском муниципальных районах.