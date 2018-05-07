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Около 3 млн рублей направят на нужды Центра безнадзорных животных в Ростове
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Около 3 млн рублей направят на нужды Центра безнадзорных животных в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает RosTender.info, деньги пойдут на содержание сотни собак, живущих в ЦБЖ на улице Волоколамской.
В настоящее время городской центр управления численностью безнадзорных животных Ростова-на-Дону объявил тендер на оказание услуги по содержанию собак и кошек.
Победителю конкурса предстоит в течение 210 дней ухаживать за животными в ЦБЖ.
«Содержание безнадзорных животных должно быть направлено на сохранение жизни безнадзорных животных, их физического и психического здоровья при соблюдении ветеринарно-санитарных норм», — подчеркивается в документации тендера.
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