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Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая
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Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая 

Уралинформбюро 59 минут назад
Фото: Уралинформбюро
21 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрит иск прокуратуры о лишении свердловских депутатов полномочий из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Заседание начнется в 11 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.
Следует напомнить, что в список «проштрафившихся» среди прочих попали эсер Армен Карапетян, председатель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Жуковский и глава фракции КПРФ Александр Ивачев.
Прокурорская проверка показала, что народные избранники скрывали сведения о дорогостоящем имуществе, а один из парламентариев не указал 40-миллионный доход супруги. Кроме того, выяснилось, что помощниками некоторых депутатов были жены, которые в рабочее время отдыхали за границей, а зарплата у них была в разы больше других помощников с аналогичными обязанностями.
Ранее по теме: Прокуратура требует выгнать из свердловского ЗакСо шесть «медведей»
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