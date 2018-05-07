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Кировская область ослабила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости
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Кировская область ослабила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировская область остается в числе регионов с пониженной социально-политической устойчивостью — она набрала только 5,5 балла из 10 возможных, потеряв за месяц 0,1 балла. Об этом говорит апрельский рейтинг фонда «Петербургская политика».
Среди позитивных событий, влиявших на политическую устойчивость, авторы отметили открытие в Северной больнице первичного сосудистого центра и подписание губернатором подзаконных актов к двум региональным законам, защищающим права обманутых дольщиков.
Негативных событий, утверждают авторы исследования, в Кировской области было куда больше. Не лучшим образом на позиции региона повлияло исключение инвестпроекта УК «Лесхоз» из перечня приоритетных инвестиционных — компания не смогла исполнить взятые на себя обязательства, а также исковое заявление в арбитражный суд с требованием признать банкротом «Сосновский судостроительный завод». К числу негативных событий эксперты также отнесли отставку главы Котельничского района Сергея Черемискина, скандал с нецелевым расходованием бюджетных средств и признание банкротом кировского хоккейного клуба «Родина».
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