Затон, Соломбала и центр Архангельска: где в Архангельске начались проблемы с водой

Пока город ждет итогов переговоров по концессии «Водоканала», в Архангельске продолжают возникать проблемы с водой. В понедельник, 7 мая, холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Ильинская, 5; ул. Выучейского, 53; пр. Никольский, 60, 60/1, 62, 64, 68, 70, 72, 72/1; ул. Маяковского, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 15/1, 17, 20; ул. Советская, 29; ул. Георгия Иванова, 51, 53, 55/1, 66, 68; ул. Школьная, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 88,106 108, 108/2, 162/1, 173; ул. Пионерская, 142, 149; с 13 до 16 часов — на ул. Штурманская, 4/1. С 09:00 до 17:00 проблемы с теплоснабжением могут возникнуть: ул. Вологодская 25; пр. Ломоносова 259, 265/1; ул. Шубина, 20; ул. Урицкого 49/1, 49/2; ул. Полины Осипенко, 5, 7. Электроэнергия отключается на ул. Р. Люксембург , 66, 68, 70, ул. Котласской, 10, 12, 14, 16, ул. Северодвинской, 67, 69.