Затон, Соломбала и центр Архангельска: где в Архангельске начались проблемы с водой 

Пока город ждет итогов переговоров по концессии «Водоканала», в Архангельске продолжают возникать проблемы с водой. В понедельник, 7 мая, холодной воды не будет по следующим адресам:
ул. Ильинская, 5;
ул. Выучейского, 53;
пр. Никольский, 60, 60/1, 62, 64, 68, 70, 72, 72/1;
ул. Маяковского, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 15/1, 17, 20;
ул. Советская, 29;
ул. Георгия Иванова, 51, 53, 55/1, 66, 68;
ул. Школьная, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 88,106 108, 108/2, 162/1, 173;
ул. Пионерская, 142, 149;
с 13 до 16 часов — на ул. Штурманская, 4/1.
С 09:00 до 17:00 проблемы с теплоснабжением могут возникнуть:
ул. Вологодская 25;
пр. Ломоносова 259, 265/1;
ул. Шубина, 20;
ул. Урицкого 49/1, 49/2;
ул. Полины Осипенко, 5, 7.
Электроэнергия отключается на ул. Р. Люксембург, 66, 68, 70, ул. Котласской, 10, 12, 14, 16, ул. Северодвинской, 67, 69.