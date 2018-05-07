Ещё
«Будет лучше, чем на Западе». На Ямале поддержали идею уменьшить налоги для бизнесменов с Севера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Будет лучше, чем на Западе». На Ямале поддержали идею уменьшить налоги для бизнесменов с Севера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Идея ТПП уменьшить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах, была озвучена на экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, который прошел в Архангельске. На Ямале депутаты положительно оценили данное предложение.
«Развитие малого и среднего бизнеса севера — это развитие всей Арктической зоны России, — заявил депутат Законодательного Собрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин. — У нас огромное количество людей работают «всерую» не от природной непорядочности, а от того, что не могут работать в условиях постоянного изменения «правил игры», не видят перспективы работы в «белой зоне». И это нужно менять. Упрощать людям механизмы ведения бизнеса и отчетности, скорее развить патентную систему для самозанятых. Россияне умеют хорошо и продуктивно работать, просто для этого нужны адекватные условия».
По словам Вершинина, если дать людям спокойно работать и зарабатывать, то через 30 лет Россию будет не узнать, так как произойдет резкий рывок к улучшению всех направлений рынка и инфраструктуры.
«Будет лучше, чем на Западе», — уверен депутат.
Депутат от фракции КПРФ в ямальском заксобрании Елена Кукушкина заявила «ФедералПресс», что такая инициатива ТПП РФ должна распространяться не только на северные регионы, но и на всю Россию.
«Мы всегда выступаем за то, чтобы налоги были не такие повальные, как сейчас. У нас в регионе постоянно какие-то налоговые послабления делаются крупных газовым и нефтяными компаниям. Это крайне неверно, я всегда голосую против. Они участвуют в программах государственно-частного партнерства, спасибо им за это, но мы их освобождаем от налога на имущества, и бюджет теряет огромные суммы. А малый и средний бизнес необходимо поддерживать. Сейчас молодые предприниматели пытаются развиваться, им крайне сложно. У нас в партии есть ребята, которые не работают, а выживают», — отметила Елена Кукушкина.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Мы вышли, чтобы быть услышанными»: в Омске прошел митинг сторонников Алексея Навального Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС Суд отклонил иск жителей Волоколамска к полигону «Ядрово»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей466
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы11
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение