«Будет лучше, чем на Западе». На Ямале поддержали идею уменьшить налоги для бизнесменов с Севера

Идея ТПП уменьшить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах, была озвучена на экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, который прошел в Архангельске . На Ямале депутаты положительно оценили данное предложение.

«Развитие малого и среднего бизнеса севера — это развитие всей Арктической зоны России , — заявил депутат Законодательного Собрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин. — У нас огромное количество людей работают «всерую» не от природной непорядочности, а от того, что не могут работать в условиях постоянного изменения «правил игры», не видят перспективы работы в «белой зоне». И это нужно менять. Упрощать людям механизмы ведения бизнеса и отчетности, скорее развить патентную систему для самозанятых. Россияне умеют хорошо и продуктивно работать, просто для этого нужны адекватные условия».

По словам Вершинина, если дать людям спокойно работать и зарабатывать, то через 30 лет Россию будет не узнать, так как произойдет резкий рывок к улучшению всех направлений рынка и инфраструктуры.

«Будет лучше, чем на Западе», — уверен депутат.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы налоги были не такие повальные, как сейчас. У нас в регионе постоянно какие-то налоговые послабления делаются крупных газовым и нефтяными компаниям. Это крайне неверно, я всегда голосую против. Они участвуют в программах государственно-частного партнерства, спасибо им за это, но мы их освобождаем от налога на имущества, и бюджет теряет огромные суммы. А малый и средний бизнес необходимо поддерживать. Сейчас молодые предприниматели пытаются развиваться, им крайне сложно. У нас в партии есть ребята, которые не работают, а выживают», — отметила Елена Кукушкина.