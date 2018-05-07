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Экс-подрядчик нового фондохранилища Эрмитажа оспорил отказ в иске к музею
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Экс-подрядчик нового фондохранилища Эрмитажа оспорил отказ в иске к музею 

РИА Недвижимость 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании «МехСтройТранс» — бывшего подрядчика строительства третьей очереди нового фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе, на отказ в иске к музею из-за односторонней отмены контракта, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"ООО «МехСтройТранс» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 апреля 2018 года", — сообщается в карточке дела.
Дата слушаний по жалобе в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена. Согласно оспариваемому решению суда первой инстанции, отказ в иске обусловлен, в частности, тем, что «МехСтройТранс» не доказал своевременное исполнение работ по спорному контракту. Как констатировал арбитраж, «доказательства выполнения истцом видов работ и сдачи их результата ответчику в сроки, установленные графиком производства работ, истцом… не представлены, в связи с чем у ответчика имелись… основания для одностороннего отказа от исполнения контракта».
Эрмитаж в прошлом июле в одностороннем порядке расторг контракт на сооружение фондохранилища стоимостью около 3,7 миллиарда рублей, который был заключен с «МехСтройТранс» 1 декабря 2015 года. Как сообщал врио заместителя генерального директора Эрмитажа по капстроительству Николай Калач, отставание работ от графика, по оценкам специалистов, составляло восемь — девять месяцев, а объем выполненных строительно-монтажных работ — около 14% от их общего объема.
Согласно данным портала «Электронное правосудие», в июле арбитраж Москвы ввел в отношении «МехСтройТранса» процедуру наблюдения по заявлению компании «Суор» из Чувашии. В конце января 2018 года суд признал компанию банкротом, открыв в отношении нее процедуру конкурсного производства. В реестр требований кредиторов «МехСтройТранса» включена, в частности, задолженность перед Эрмитажем на общую сумму около 875 миллионов рублей.
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