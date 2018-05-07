Экс-подрядчик нового фондохранилища Эрмитажа оспорил отказ в иске к музею

С. - ПЕТЕРБУРГ , 7 мая — РИА Новости . Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании «МехСтройТранс» — бывшего подрядчика строительства третьей очереди нового фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе, на отказ в иске к музею из-за односторонней отмены контракта, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

"ООО «МехСтройТранс» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 апреля 2018 года", — сообщается в карточке дела.

Дата слушаний по жалобе в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена. Согласно оспариваемому решению суда первой инстанции, отказ в иске обусловлен, в частности, тем, что «МехСтройТранс» не доказал своевременное исполнение работ по спорному контракту. Как констатировал арбитраж, «доказательства выполнения истцом видов работ и сдачи их результата ответчику в сроки, установленные графиком производства работ, истцом… не представлены, в связи с чем у ответчика имелись… основания для одностороннего отказа от исполнения контракта».

Эрмитаж в прошлом июле в одностороннем порядке расторг контракт на сооружение фондохранилища стоимостью около 3,7 миллиарда рублей, который был заключен с «МехСтройТранс» 1 декабря 2015 года. Как сообщал врио заместителя генерального директора Эрмитажа по капстроительству Николай Калач, отставание работ от графика, по оценкам специалистов, составляло восемь — девять месяцев, а объем выполненных строительно-монтажных работ — около 14% от их общего объема.