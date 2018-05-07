Ещё
Около тысячи семей зауральцев ждут получение льготной земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около тысячи семей зауральцев ждут получение льготной земли 

Уральский меридиан 58 минут назад
Фото: Уральский меридиан
По состоянию на 1 мая 2018 года в Курганской области 921 многодетная семья ждет своей очереди на получение бесплатного земельного участка.
Директор Департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский подвел итоги реализации регионального закона «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» на совещании в Правительстве региона. Он, в частности, отметил, что с 2011 года наделы под застройку были предоставлены почти 4 тысячам многодетных семей, имеющим трех и более детей. Земельные участки предоставляются не только многодетным семьям, но и ветеранам боевых действий.
В Кургане всего предоставлено чуть более 1300 земельных участков, как многодетным семьям, так и ветеранам боевых действий. В этом году администрацией муниципалитета запланировано предоставить 180 наделов. В Шумихе в очереди стоит 97 граждан, в этом году муниципалитет планирует предоставить около 50 наделов. В Белозерском районе в этом году заключены контракты на проведение кадастровых работ для 22 участков, с начала года 4 многодетные семьи были ими обеспечены.
Как отметил Михаил Герштанский, вопрос предоставления земельных участков на особом контроле в департаменте. В местные бюджеты направлены необходимые средства на проведение кадастровых работ для земельных участков, которые запланировано предоставить гражданам в этом году. По ряду муниципальных образований — это город Курган, Шумиха — работа по предоставлению земельных участков ведется недостаточно активно. По областному центру есть проблема отвода наделов, регистрации и межевания. Задача стоит — еще раз проанализировать работу и усилить ее. Она должна быть реализована в полном объеме и по районам. Решать вопросы следует и по прокладке коммуникаций. Часто земельные участки выделяются на малопригодных для строительства землях, а также на территориях, где прокладка коммуникаций предполагает значительные затраты.
Уральский меридиан: последние новости
В Тобольске фельдшер скорой помощи обвиняется в смерти женщины Ямальские энергетики поделились секретами безопасного производства В центре Кургана подается вода только для технических нужд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей464
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы10
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение