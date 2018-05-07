Около тысячи семей зауральцев ждут получение льготной земли

По состоянию на 1 мая 2018 года в Курганской области 921 многодетная семья ждет своей очереди на получение бесплатного земельного участка.

Директор Департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский подвел итоги реализации регионального закона «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» на совещании в Правительстве региона. Он, в частности, отметил, что с 2011 года наделы под застройку были предоставлены почти 4 тысячам многодетных семей, имеющим трех и более детей. Земельные участки предоставляются не только многодетным семьям, но и ветеранам боевых действий.

Кургане всего предоставлено чуть более 1300 земельных участков, как многодетным семьям, так и ветеранам боевых действий. В этом году администрацией муниципалитета запланировано предоставить 180 наделов. В Шумихе в очереди стоит 97 граждан, в этом году муниципалитет планирует предоставить около 50 наделов. В Белозерском районе в этом году заключены контракты на проведение кадастровых работ для 22 участков, с начала года 4 многодетные семьи были ими обеспечены.

Как отметил Михаил Герштанский, вопрос предоставления земельных участков на особом контроле в департаменте. В местные бюджеты направлены необходимые средства на проведение кадастровых работ для земельных участков, которые запланировано предоставить гражданам в этом году. По ряду муниципальных образований — это город Курган, Шумиха — работа по предоставлению земельных участков ведется недостаточно активно. По областному центру есть проблема отвода наделов, регистрации и межевания. Задача стоит — еще раз проанализировать работу и усилить ее. Она должна быть реализована в полном объеме и по районам. Решать вопросы следует и по прокладке коммуникаций. Часто земельные участки выделяются на малопригодных для строительства землях, а также на территориях, где прокладка коммуникаций предполагает значительные затраты.