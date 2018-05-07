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Золото подорожало; доллар снизился после переговоров между США и Китаем
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Золото подорожало; доллар снизился после переговоров между США и Китаем 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото выросли в понедельник, так как доллар снизился против других основных валют, хотя остался на своих 4-месячных максимумах выше уровня 92.
США и Китай в пятницу опубликовали длинный список требований друг к другу на переговорах в Пекине по вопросу торговых отношений. Согласно заявлению, Китай потребовал от США отказаться от введения дополнительных тарифов в размере 25%, в то время как США выразили обеспокоенность по поводу права интеллектуальной собственности.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже вырос на 0,2% до $1317,9 за унцию.
Между тем, индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, снизился на 0,13% до 92,30. Доллар достиг нового максимума в этом году на уровне 92,70 в прошлую пятницу, а затем опустился до уровня 92,30 в понедельник утром. Несмотря на недавний импульс, доллар за год потерял 6,3%.
Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Ослабление доллара делает золото менее дорогостоящим для держателей иностранной валюты и, следовательно, увеличивает спрос на цветной металл.
Фьючерс на серебро вырос на 0,34% до $16,575 за унцию, а фьючеср на платину прибавил 0,63% до $917,3 за унцию.
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