В Свердловской области утверждены схема и программы развития электроэнергетики до 2023 года

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на 2019-2023 годы. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством и направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры и удовлетворение долгосрочного спроса Среднего Урала на электрическую энергию и мощность.

Одним из ключевых направлений актуализированной программы, рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов , станет развитие цифровизации и «умных» электросетей.

В рамках нацпроекта по разработке и внедрению цифровых электроподстанций, сообщил он, активное применение новых технологий предполагается уже сегодня. При строительстве подстанции «Кемпинг», реконструкции подстанций «Горный Щит» и «Керамик» планируется внедрение цифровых оптических трансформаторов тока и напряжения, а также устройств релейной защиты автоматики и учета электроэнергии. Подобные технологические решения будут актуальны и для других объектов.

«Прошедший 2017 год завершил в регионе этап глобальной модернизации энергетических мощностей. В рамках него было введено свыше 505 мегаватт генерирующих мощностей. Параллельно с этим из эксплуатации выведено 408 мегаватт неэффективного, морально и физически устаревшего оборудования. В целом же, в период с 2010 по 2017 годы в энергокомплексе было введено более 3,3 гигаватт высокоэкономичных и экологически чистых генерирующих мощностей. Сегодня перед нами стоит следующая задача — за счет внедрения цифровых технологий вывести энергетику на качественно новый уровень и за счет оптимизации внутреннего управления сделать ее более надежной, безопасной и конкурентоспособной», — отметил Игорь Чикризов.

Стоит отметить, что благодаря программным мероприятиям прошлых лет Среднему Уралу удалось решить одну из самых серьезных проблем — за счет обновления оборудования сократить удельные расходы на производство электроэнергии. Доля выработавших свой парковый ресурс электростанций за эти годы снизилась с 20% до 4-5%. Более того, в структуре топливного баланса существенно — почти на 10% — уменьшилась доля угольной генерации.

По данным областного Минэнерго, в 2017 году электропотребление по сравнению с 2016 годом в Свердловской области увеличилось на 446,1 млн кВт.ч (на 1,1%), производство выросло на 3, 4 млрд кВт.ч и составило 54,8 млрд кВт.ч. Баланс электроэнергии и мощности в регионе по-прежнему остается избыточным.