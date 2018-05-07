Мордовия заняла первое место в рейтинге устойчивости регионов

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости Мордовия заняла первое место в группе регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, сообщил представитель пресс-службы главы региона со ссылкой на данные апрельского исследования фонда «Петербургская политика».

В числе основных событий социально-политической жизни Мордовии, положительно повлиявших на распределение мест в рейтинге, аналитики фонда назвали проведение первого тестового матча на стадионе «Мордовия Арена». Как отметил вице-премьер России Виталий Мутко , в республике проделана большая работа по подготовке к чемпионату, на первом матче все службы сработали хорошо, без серьезных замечаний.

Сербию. В список заметных событий апреля эксперты фонда также включили подписание главой региона Владимиром Волковым соглашения с венгерскими инвесторами по проекту строительства молочного комплекса в одном из районов республики, визиты предпринимателей Мордовии в ФРГ

"Руководитель Мордовии подчеркнул, что венгерским инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка в рамках госпрограммы развития АПК. Представители венгерской стороны заявили о готовности оперативно реализовать проект. Планируется, что молочный комплекс будет построен к концу 2019 года", — отметил собеседник агентства.

Также в прошлом месяце в Саранске открылся многофункциональный центр химического производства «ЭлементПро». В церемонии открытия участвовали глава Мордовии и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» Андрей Свинаренко . Здесь запланирован выпуск 15 видов продукции и 4 типов производственных услуг. Кроме того, перед новым центром стоит важная задача — апробация инновационных решений для промышленных предприятий, сообщил представитель пресс-службы.

"Активное стимулирование инноваций должно быть основным приоритетом нашей экономической политики. Важно, что все последние годы наши проекты развития основаны на использовании новейших технологий и материалов, а производимая на их основе продукция конкурентоспособна и востребована на российских и зарубежных рынках", — привел собеседник агентства слова Волкова.

Другие новости региона читайте здесь >>