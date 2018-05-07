Единый день диспансеризации пройдет для жителей Орехово‑Зуева 12 мая

Жители Орехово-Зуева 12 мая смогут пройти диспансеризацию в городской поликлинике №3 на улице Красноармейской, сообщается на официальном сайте медучреждения.

«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет в субботу, 12 мая, с 8:30 до 13:00 в поликлинике №3 по адресу: Орехово-Зуево, улица Красноармейская, дом №13А», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, обследование проводится бесплатно. Желающим необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.