Почти 60 тонн корюшки выделили приморским рыбакам

Объем квот на вылов корюшки, гольца и тайменя определили в Приморье на комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб под председательством вице-губернатора края Валентина Дубинина в понедельник, 7 мая.

Как сообщил заместитель директора департамента рыбного хозяйства Приморья Валерий Корко, комиссией по рекомендации науки были установлены объемы добычи для спортивно-любительского и прибрежного рыболовства в 2018 году.

«Для спортивно-любительского рыболовства объем корюшки-зубатки составит 25 тонн, гольца — 320 тонн. Для прибрежного рыболовства выделено 33 тонны корюшки», — проинформировал он.

Валерий Корко отметил, что заявки от коренных малочисленных народов (КМНС) поступали только на вылов гольца.

«В этом году для осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС будет выделено почти 1250 тонн гольца», — добавил заместитель директора департамента.

Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.