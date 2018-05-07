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«Победные» получат 25 тысяч тюменцев
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«Победные» получат 25 тысяч тюменцев 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Более 25 000 жителей Тюменской области в преддверии Дня Победы получат единовременные выплаты. Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте социального развития, для участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в годы Второй мировой, предусмотрена финансовая поддержка в размере 5 000 рублей. Труженикам тыла, детям погибших участников ВОВ и родившимся до 31 декабря 1931 года — 2 000 рублей.
Ежегодно все ветераны Тюменской области проходят обследование. В 2018 году оно охватило более 4 000 человек, в том числе всех участников войны. В оперативном порядке оказывается необходимая помощь. В 2017 и январе — марте 2018 года различные виды поддержки получили более 3 000 ветеранов, в том числе материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья, на лечение, приобретение предметов первой необходимости.
Для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны при областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет «Благодарение Победителям». За время работы счета дополнительную поддержку получили 1 700 участников ВОВ.
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