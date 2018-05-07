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Более 25 тысяч жителей Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы
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Более 25 тысяч жителей Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. Правительство Тюменской области выплатит из регионального бюджета единовременные пособия ко Дню Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны и детям погибших в годы войны военнослужащим, проживающим на территории региона; под эти категории попадают 25 тысяч жителей, из них более 11 тысяч — ветераны, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
right"Размер выплаты для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, составляет пять тысяч рублей. Для тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; граждан, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно, и граждан из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны — две тысячи рублей", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ежегодно в регионе проводится обследование всех ветеранов. Необходимая помощь оказывается в оперативном порядке. В 2017 и первом квартале 2018 года различные виды помощи получили более трех тысяч ветеранов, в том числе материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья, на лечение, приобретение предметов первой необходимости. При областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет «Благодарение Победителям». За время работы счета дополнительную поддержку получили 1,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
"Мы никогда не забудем фронтовые и трудовые подвиги победителей, передадим память о них будущим поколениям, всегда будем безгранично уважать и чтить тех, кто воевал и трудился в тылу, тех, кто верил и ждал. Мы скорбим по всем, чью жизнь унесла война", — процитировали в пресс-службе губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
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