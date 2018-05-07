Калужские остановочные павильоны капитально отремонтируют 

Городская управа Калуги сейчас завершает конкурсные процедуры и в ближайшее время назовет подрядчика, который займется капитальным ремонтом остановочных павильонов. «Мы тогда с ОНФ адресно отработаем по точкам, где наиболее критичные моменты зафиксированы. Ну а в рамках текущей работы у нас МБУ „СМЭУ“ и Служба единого заказа регулярно проводят мойку, чистку павильонов. В текущие контракты все это включено. Конечно, у нас основная часть проблем, связанных с павильонами, с их состоянием — это все-таки действия граждан. Поэтому здесь надо более бережно к имуществу городскому относится и калужанам в том числе», — сообщил 7 мая на координационном заседании органов госвласти городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Это сообщение городской голова сделал после того, как на заседании были представлены результаты ревизии калужских остановочных павильонов, проведенных Общероссийским народным фронтом. Как выяснили проверяющие из ОНФ, большая часть из 287 калужских остановочных павильонов нуждается в серьезном ремонте, а некоторые — и в замене. На улицах Ленина, Московской, Тарутинской и Дружбы остановочные павильоны лишились боковых стеклянных панелей. Павильон на остановке «Машзавод» на улице Ленина просто исчез в неизвестном направлении. Напомним, стеклянные остановочные павильоны появились в Калуге несколько лет назад и еще до того, как вандалы начали крушить «антивандальные» боковые панели, не защищали пассажиров ни от солнца, ни от ветра, ни от дождя.