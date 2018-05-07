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В Воронеже и области выявлено более 100 несанкционированных свалок
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В Воронеже и области выявлено более 100 несанкционированных свалок 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
Прокуратура выявила более 100 несанкционированных свалок в Воронеже и области. Устранить их теперь должны в Советском, Ленинском, Коминтерновском, а также в нескольких районах области — в Нижнедевицком, Павловском, Репьёвском и других. Также среди нарушений — транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание опасного утиля без наличия на то лицензии. Многие органы местного самоуправления не очищали территории муниципальных образований от мусора. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
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