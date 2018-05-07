В Воронеже и области выявлено более 100 несанкционированных свалок

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

Прокуратура выявила более 100 несанкционированных свалок в Воронеже и области. Устранить их теперь должны в Советском, Ленинском, Коминтерновском, а также в нескольких районах области — в Нижнедевицком, Павловском, Репьёвском и других. Также среди нарушений — транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание опасного утиля без наличия на то лицензии. Многие органы местного самоуправления не очищали территории муниципальных образований от мусора. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.