В Прикамье число геронтологических кабинетов увеличится до девятнадцати

Пермском крае действует девять геронтологических кабинетов после открытия четырех новых. Продолжают работать кабинеты в Перми , Чайковском, Кудымкаре Березниках . Также на базе Пермского краевого госпиталя ветеранов войн (ПКГВВ) открылся геронтологический центр на 120 мест. К осени текущего года в крае появится еще десять кабинетов по оказанию помощи пожилым людям.

Кабинеты помощи пожилым людям открываются в регионе в рамках проекта «Территория заботы». Пермский край стал его участником в августе 2017 года. Вопросам гериатрии в регионе по поручению губернатора Максима Решетникова сейчас уделяется особое внимание. Спрос на услуги геронтологов в регионе высокий. Так, по словам врача-гериатра Пермской городской поликлиники № 7 Оксаны Болдиной, за медучреждением «закреплено» порядка 13,8 тысяч пациентов. Внештатный специалист по гериатрии прикамского минздрава Наталья Ярославцева отмечает, что в кабинеты обращаются в том числе жители отдаленных территорий Прикамья. В связи с этим планируется открывать гериатрические кабинеты в отдаленных районах края.

Напомним, в 2018-2019 годы на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлено 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд — средства краевого бюджета, 400 млн рублей — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн рублей — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования. На текущий ремонт будет направлено 1,3 млрд рублей, на закупку оборудования — 500 млн Фото: permkrai.ru