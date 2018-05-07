Ещё
В Прикамье число геронтологических кабинетов увеличится до девятнадцати
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье число геронтологических кабинетов увеличится до девятнадцати 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае действует девять геронтологических кабинетов после открытия четырех новых. Продолжают работать кабинеты в Перми, Чайковском, Кудымкаре и Березниках. Также на базе Пермского краевого госпиталя ветеранов войн (ПКГВВ) открылся геронтологический центр на 120 мест. К осени текущего года в крае появится еще десять кабинетов по оказанию помощи пожилым людям.
Кабинеты помощи пожилым людям открываются в регионе в рамках проекта «Территория заботы». Пермский край стал его участником в августе 2017 года. Вопросам гериатрии в регионе по поручению губернатора Максима Решетникова сейчас уделяется особое внимание. Спрос на услуги геронтологов в регионе высокий. Так, по словам врача-гериатра Пермской городской поликлиники № 7 Оксаны Болдиной, за медучреждением «закреплено» порядка 13,8 тысяч пациентов. Внештатный специалист по гериатрии прикамского минздрава Наталья Ярославцева отмечает, что в кабинеты обращаются в том числе жители отдаленных территорий Прикамья. В связи с этим планируется открывать гериатрические кабинеты в отдаленных районах края.
Напомним, в 2018-2019 годы на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлено 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд — средства краевого бюджета, 400 млн рублей — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн рублей — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования. На текущий ремонт будет направлено 1,3 млрд рублей, на закупку оборудования — 500 млн  Фото: permkrai.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС Жители Волоколамска подали иск к «Ядрово» Спикер кубанского заксобрания выступил на открытии всероссийского конкурса-конференции «KubanCTF-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей467
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение