Известный банкир: открытие современного бизнеса в Костроме требует всего 150 тысяч рублей

Открыть новый бизнес в сфере IT или финансовых технологий стоит около 150 тысяч рублей. Как узнал KOSTROMA.TODAY, об этом журналу «Номер» рассказал руководитель костромского отделения крупного банка Вадим Лушин.

«Если пару лет назад стоимость открытия нового бизнеса составляла 600 тысяч рублей, то сейчас эта цифра упала до 100-150 тыс. рублей», — отметил он.

Он подчеркнул, что финансовые барьеры открытия новых предприятий, особенно в сфере IT и финансовых технологий, «драматически падают с каждым годом». И такие предприятия в Костромской области будут открывать все больше молодых людей.

Как мы уже рассказывали, в прошлом году деятельность в сфере IT в Костромской области включили в список приоритетных направлений. Предпринимателям, которые будут этим заниматься, предоставят различные льготы. Также в регионе обсуждают открытие IT-кластера.

Сейчас в регионе официально работают около 30 организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения.