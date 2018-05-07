Молдова не будет геополитическим пушечным мясом для НАТО — Додон

«Я не хочу, чтобы Молдова была проевропейской, проамериканской, либо пророссийской. Я хочу, чтобы Молдова была промолдавской, нейтральной. Чтобы у нас было стратегическое партнерство с Россией. Чтобы у нас были хорошие отношения с Европейским союзом , они рядом. Но не надо нас заставлять и пытаться использовать как геополитическое пушечное мясо против России в этих ваших разборках. Мы будем дружить со всеми, но исходя из наших национальных интересов», — заявил Додон.

Также Додон рассказал, какие силы в республике ведут проамериканскую, прозападную политику, и очень часто антироссийскую. Правительство находится в конфронтации с действующей властью. Но в то же время в Молдове более 65% населения считает Россию дружественной страной.

По словам Додона, впервые за 26 лет независимости и двусторонних отношений правительство Молдовы сделало столько антироссийских заявлений и акций. Они это делают для того, чтобы получить проевропейский электорат правящей партии, которая сейчас не пользуется доверием у населения. С другой стороны, показать своим западным кураторам, что они такие жесткие антироссийские политики. Они пытаются «оседлать» волну конфронтации Запада с Россией.

На вопрос, какие действия в сложившейся проблеме будут принимать власти республики, Игорь Додон напомнил, что осенью предстоят парламентские выборы. После них ситуация изменится.