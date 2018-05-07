Фитнес-фестиваль пройдет в районе

Досуговый фестиваль «Во имя Отчизны» пройдет 15 мая в Спортивно-оздоровительном клубе «Ас». Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня Победы.

— Фестиваль пройдет в два этапа: утром и вечером. Так, с 10:00 до 12:00 для пожилых москвичей пройдут занятия по военному фитнесу: движения в нем стилизованы под боевую тематику. После этого гостей угостят чаем, — рассказала директор клуба Татьяна Морозова

Она добавила, что во второй части фестиваля — с 19:00 до 20:00 — пройдет фитнес-марафон. Так, участников будут учить аэробным движениям с элементами восточных единоборств.

Желающих поучаствовать в мероприятии ждут по адресу: Бродников переулок, дом 10, строение 2. Вход свободный.

Отметим, что всем, кто пришел без спортивной формы, все необходимое предоставят.