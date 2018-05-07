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Фитнес-фестиваль пройдет в районе
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Фитнес-фестиваль пройдет в районе 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Досуговый фестиваль «Во имя Отчизны» пройдет 15 мая в Спортивно-оздоровительном клубе «Ас». Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня Победы.
— Фестиваль пройдет в два этапа: утром и вечером. Так, с 10:00 до 12:00 для пожилых москвичей пройдут занятия по военному фитнесу: движения в нем стилизованы под боевую тематику. После этого гостей угостят чаем, — рассказала директор клуба Татьяна Морозова.
Она добавила, что во второй части фестиваля — с 19:00 до 20:00 — пройдет фитнес-марафон. Так, участников будут учить аэробным движениям с элементами восточных единоборств.
Желающих поучаствовать в мероприятии ждут по адресу: Бродников переулок, дом 10, строение 2. Вход свободный.
Отметим, что всем, кто пришел без спортивной формы, все необходимое предоставят.
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