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Астраханцев расстроила ликвидация троллейбусов на юге Волгограда
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Астраханцев расстроила ликвидация троллейбусов на юге Волгограда 

АиФ Волгоград 1 час назад
Жители Астрахани, приехавшие погостить в Волгоград, призвали местных властей вернуть Кировскому району троллейбусы.
«Мы приехали на несколько дней посмотреть город и транспорт. В центре ходят трамваи и троллейбусы, что очень удобно. Но в Кировском районе нас ожидало разочарование. Здесь троллейбус оказался закрыт. Район потерял все признаки города. Он сильно загрязнен выхлопными газами, через него проходит много грузовиков», — рассказали о своих впечатлениях от Волгограда астраханцы. Они также записали видео, в котором обратились к местной мэрии с просьбой вернуть местным жителям электротранспорт. «Если вы думаете об удобстве и здоровье волгоградцев, то обязаны как можно скорее вернуть троллейбус №18. Не повторяйте за астраханскими чиновниками уничтожение троллейбуса», — заявили они.
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