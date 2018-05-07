Астраханцев расстроила ликвидация троллейбусов на юге Волгограда

Жители Астрахани , приехавшие погостить в Волгоград , призвали местных властей вернуть Кировскому району троллейбусы.

«Мы приехали на несколько дней посмотреть город и транспорт. В центре ходят трамваи и троллейбусы, что очень удобно. Но в Кировском районе нас ожидало разочарование. Здесь троллейбус оказался закрыт. Район потерял все признаки города. Он сильно загрязнен выхлопными газами, через него проходит много грузовиков», — рассказали о своих впечатлениях от Волгограда астраханцы. Они также записали видео, в котором обратились к местной мэрии с просьбой вернуть местным жителям электротранспорт. «Если вы думаете об удобстве и здоровье волгоградцев, то обязаны как можно скорее вернуть троллейбус №18. Не повторяйте за астраханскими чиновниками уничтожение троллейбуса», — заявили они.