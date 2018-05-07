Андрей Тарасенко провел встречу с главами поселений Приморья

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел круглый стол, посвященный Дню муниципального самоуправления, в пятницу, 4 мая. Глав сельских поселений края впервые собрали вместе, чтобы выслушать их вопросы и предложения.

На встрече прозвучали вопросы, касающиеся финансирования реализации различных программ на территориях. Так, глава Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского района Сергей Мажуга отметил, что в связи с внесением изменений в закон об общих принципах местного самоуправления и передачей части полномочий на уровень районов, поселения фактически оказались без средств на развитие.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что одним из эффективных способов решения данной проблемы является развитие экономики на местах — создание новых производств, которые будут наполнять бюджеты.

«Нам нужно садиться и вместе думать, где какие предприятия можно разместить, чтобы нужно сделать, чтобы производственники пришли на территорию. Дельное предложение — если бы сказали, что у вас тут 20 тысяч гектаров земли простаивает, запасы лежат, скважина есть, много леса или много рыбы. Мне приходится самому ездить и смотреть. Хочу, чтобы я приезжал в район — а вы мне показывали, что можно сделать на вашей территории, как помочь ее развить. Запустим производство — появятся деньги. Вы же хозяева свой территории, должны понимать свой потенциал. А я буду помогать», — рекомендовал всем участникам встречи врио Губернатора.

С таким же посылом Андрей Тарасенко обратился и к главе Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского района Оксане Баклыковой, которая отметила, что инвесторов главы искать готовы, но возникают сложности с категорированием земли — случается, что она не подходит для ведения того или иного вида деятельности, перевести ее в другую категорию можно, но это занимает слишком много времени.

Глава региона подчеркнул, что готов точечно заниматься решением таких вопросов.

«Нашелся инвестор, приходите и говорите, что есть место, которое вы готовы предоставить. Не будет такого, что годами будем какую-то землю переоформлять. Будет дано поручение в оперативном порядке все это сделать», — заявил врио Губернатора.

Оксана Баклыкова отметила, что развитию многих экономических проектов препятствует проблема постановки на кадастровый учет границ поселений.

«В свое время границы муниципальных образований и населенных пунктов не были поставлены на кадастровый учет и внесены в Росреестр . Причины были разные, но конкретно в нашем поселении на рубеже утверждения генерального плана произошла смена власти, одни не успели сделать, другие не поняли, что нужно. Сейчас зарегистрировать границы населенного пункта не предоставляется возможным, в итоге муниципалитет теряет большую площадь», — сказала она.

Как доложил в ходе встречи директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья Александр Подольский , проблема комплексная, уже начата работа по ее решению.

«В этом году мы предусмотрели денежные средства для постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов на территории Владивостокской агломерации. Уже объявлен конкурс, в ближайшее время будет объявлен победитель», — обозначил он.

Врио Губернатора дал поручение руководителям департаментов земельных отношений и лесного хозяйства подготовить обращение в Правительство РФ по решению данной проблемы.

Глава Смоляниновского городского поселения Шкотовского района Сергей Ковальчук озвучил проблему отсутствия спецтехники на местах. По его словам, сегодня есть острая необходимость в содержании придомовых территорий, грунтовых дорог, но нет предприятий, которые имеют дорожную технику — в прошлом году в сезон грейдер пришлось заказывать из Владивостока

Андрей Тарасенко отметил, что слышит этот вопрос не впервые, уже ведется работа по организации сборочных производств в крае, чтобы у приморцев была возможность приобретать технику по сниженным ценам. В то же время глава региона дал поручение директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья скорректировать программу закупки техники предприятием «Примавтодор» с учетом потребностей муниципальных образований. Также — проработать вопрос установления субсидируемого тарифа для муниципалитетов.

Кроме того, главам поселений рекомендовано наладить взаимодействие с Примавтодором по вопросу использованию общераспространенных природных ресурсов, таких как, например, песок, для благоустройства территорий. За предприятием сегодня закреплен 71 карьер в крае. Такой вопрос задал руководителю региона глава Пограничного городского поселения Пограничного района Олег Александров

«Тему подняли интересную. Если карьеры песчаные, щебеночные находятся у Примавтодора, точно так же может назначить цену какую-то определенную, по которой вам будет приятно работать с ним, заключать договоры», — обозначил врио Губернатора.

Глава Жариковского сельского поселения Пограничного района Людмила Антонюк пожаловалась врио Губернатора на многочисленные пожары на межселевых территориях.

«Горят ничейные леса. Я хожу с воздуходувкой, тушу пожары и по пять раз в день вызываю пожарную машину. Огонь ведь идет в село, а не с села на сопки. Кто поджигает, непонятно», — отметила она.

Глава региона согласился, что этот вопрос необходимо решать, намерен обратиться к силовым структурам за содействием в привлечении к ответственности нарушителей пожарной безопасности. По словам специалистов, именно человеческий фактор — основная причина возникновения термоточек, не исключены умышленные поджоги.

«И мы хотим купить около 20 пожарных машин, подключили спонсоров. По автобусам и скорым ведь уже так решаем. Давайте также предложения по депо, будем думать», — отметил Андрей Тарасенко.

Глава Новошахтинского городского поселения Михайловского района Александр Удовиченко попросил содействия в решении вопроса изношенности оборудования в сфере ЖКХ. Андрей Тарасенко подчеркнул, что намерен собрать вместе глав территорий и представителей управляющих компаний, чтобы совместно подготовиться к следующему сезону.

«Пройдемся по всем вопросам, кому какая помощь нужна. По тому пути, по которому мы эту зиму прожили, я второй раз не хочу идти. Будем вместе решать. Мало того, мы еще хотим сделать рейтинг управляющих компаний, показать кто на что сегодня способен. И будем оценивать раз в квартал, что и как делается, мониторить вместе с вами ситуацию — составим соответствующие планы. А кто софинансирование не сможет осилить, будем пробовать растягивать суммы на несколько лет», — подчеркнул глава Приморья.

С вопросом финансового характера к Андрею Тарасенко обратилась и глава Покровского сельского поселения Октябрьского района Светлана Данилина. Она отметила, что сегодня поселение не может участвовать в краевой программе защиты населенных пунктов от наводнений, поскольку требуется софинансирование — 20%.

«Бюджеты у нас бедные, поэтому уходит много времени — сначала на изыскательные работы нашли деньги, потом на проектирование, потом уже на выполнение мероприятий по программе. Если бы она была федеральной, то нам бы нужно было предоставить только 5%, смогли бы сроки выполнения программы сократить», — предложила она.

Андрей Тарасенко дал поручение директору краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александру Коршенко подготовить свод по всем территориям, какие районы не могут полноценно зайти в программу и какие условия они могут выполнить.