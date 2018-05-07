Андрей Тарасенко провел встречу с главами поселений Приморья 

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел круглый стол, посвященный Дню муниципального самоуправления, в пятницу, 4 мая. Глав сельских поселений края впервые собрали вместе, чтобы выслушать их вопросы и предложения.
На встрече прозвучали вопросы, касающиеся финансирования реализации различных программ на территориях. Так, глава Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского района Сергей Мажуга отметил, что в связи с внесением изменений в закон об общих принципах местного самоуправления и передачей части полномочий на уровень районов, поселения фактически оказались без средств на развитие.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что одним из эффективных способов решения данной проблемы является развитие экономики на местах — создание новых производств, которые будут наполнять бюджеты.
«Нам нужно садиться и вместе думать, где какие предприятия можно разместить, чтобы нужно сделать, чтобы производственники пришли на территорию. Дельное предложение — если бы сказали, что у вас тут 20 тысяч гектаров земли простаивает, запасы лежат, скважина есть, много леса или много рыбы. Мне приходится самому ездить и смотреть. Хочу, чтобы я приезжал в район — а вы мне показывали, что можно сделать на вашей территории, как помочь ее развить. Запустим производство — появятся деньги. Вы же хозяева свой территории, должны понимать свой потенциал. А я буду помогать», — рекомендовал всем участникам встречи врио Губернатора.
С таким же посылом Андрей Тарасенко обратился и к главе Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского района Оксане Баклыковой, которая отметила, что инвесторов главы искать готовы, но возникают сложности с категорированием земли — случается, что она не подходит для ведения того или иного вида деятельности, перевести ее в другую категорию можно, но это занимает слишком много времени.
Глава региона подчеркнул, что готов точечно заниматься решением таких вопросов.
«Нашелся инвестор, приходите и говорите, что есть место, которое вы готовы предоставить. Не будет такого, что годами будем какую-то землю переоформлять. Будет дано поручение в оперативном порядке все это сделать», — заявил врио Губернатора.
Оксана Баклыкова отметила, что развитию многих экономических проектов препятствует проблема постановки на кадастровый учет границ поселений.
«В свое время границы муниципальных образований и населенных пунктов не были поставлены на кадастровый учет и внесены в Росреестр. Причины были разные, но конкретно в нашем поселении на рубеже утверждения генерального плана произошла смена власти, одни не успели сделать, другие не поняли, что нужно. Сейчас зарегистрировать границы населенного пункта не предоставляется возможным, в итоге муниципалитет теряет большую площадь», — сказала она.
Как доложил в ходе встречи директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья Александр Подольский, проблема комплексная, уже начата работа по ее решению.
«В этом году мы предусмотрели денежные средства для постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов на территории Владивостокской агломерации. Уже объявлен конкурс, в ближайшее время будет объявлен победитель», — обозначил он.
Врио Губернатора дал поручение руководителям департаментов земельных отношений и лесного хозяйства подготовить обращение в Правительство РФ по решению данной проблемы.
Глава Смоляниновского городского поселения Шкотовского района Сергей Ковальчук озвучил проблему отсутствия спецтехники на местах. По его словам, сегодня есть острая необходимость в содержании придомовых территорий, грунтовых дорог, но нет предприятий, которые имеют дорожную технику — в прошлом году в сезон грейдер пришлось заказывать из Владивостока.
Андрей Тарасенко отметил, что слышит этот вопрос не впервые, уже ведется работа по организации сборочных производств в крае, чтобы у приморцев была возможность приобретать технику по сниженным ценам. В то же время глава региона дал поручение директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья скорректировать программу закупки техники предприятием «Примавтодор» с учетом потребностей муниципальных образований. Также — проработать вопрос установления субсидируемого тарифа для муниципалитетов.
Кроме того, главам поселений рекомендовано наладить взаимодействие с Примавтодором по вопросу использованию общераспространенных природных ресурсов, таких как, например, песок, для благоустройства территорий. За предприятием сегодня закреплен 71 карьер в крае. Такой вопрос задал руководителю региона глава Пограничного городского поселения Пограничного района Олег Александров.
«Тему подняли интересную. Если карьеры песчаные, щебеночные находятся у Примавтодора, точно так же может назначить цену какую-то определенную, по которой вам будет приятно работать с ним, заключать договоры», — обозначил врио Губернатора.
Глава Жариковского сельского поселения Пограничного района Людмила Антонюк пожаловалась врио Губернатора на многочисленные пожары на межселевых территориях.
«Горят ничейные леса. Я хожу с воздуходувкой, тушу пожары и по пять раз в день вызываю пожарную машину. Огонь ведь идет в село, а не с села на сопки. Кто поджигает, непонятно», — отметила она.
Глава региона согласился, что этот вопрос необходимо решать, намерен обратиться к силовым структурам за содействием в привлечении к ответственности нарушителей пожарной безопасности. По словам специалистов, именно человеческий фактор — основная причина возникновения термоточек, не исключены умышленные поджоги.
«И мы хотим купить около 20 пожарных машин, подключили спонсоров. По автобусам и скорым ведь уже так решаем. Давайте также предложения по депо, будем думать», — отметил Андрей Тарасенко.
Глава Новошахтинского городского поселения Михайловского района Александр Удовиченко попросил содействия в решении вопроса изношенности оборудования в сфере ЖКХ. Андрей Тарасенко подчеркнул, что намерен собрать вместе глав территорий и представителей управляющих компаний, чтобы совместно подготовиться к следующему сезону.
«Пройдемся по всем вопросам, кому какая помощь нужна. По тому пути, по которому мы эту зиму прожили, я второй раз не хочу идти. Будем вместе решать. Мало того, мы еще хотим сделать рейтинг управляющих компаний, показать кто на что сегодня способен. И будем оценивать раз в квартал, что и как делается, мониторить вместе с вами ситуацию — составим соответствующие планы. А кто софинансирование не сможет осилить, будем пробовать растягивать суммы на несколько лет», — подчеркнул глава Приморья.
С вопросом финансового характера к Андрею Тарасенко обратилась и глава Покровского сельского поселения Октябрьского района Светлана Данилина. Она отметила, что сегодня поселение не может участвовать в краевой программе защиты населенных пунктов от наводнений, поскольку требуется софинансирование — 20%.
«Бюджеты у нас бедные, поэтому уходит много времени — сначала на изыскательные работы нашли деньги, потом на проектирование, потом уже на выполнение мероприятий по программе. Если бы она была федеральной, то нам бы нужно было предоставить только 5%, смогли бы сроки выполнения программы сократить», — предложила она.
Андрей Тарасенко дал поручение директору краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александру Коршенко подготовить свод по всем территориям, какие районы не могут полноценно зайти в программу и какие условия они могут выполнить.
Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат Госдумы РФ Владимир Новиков, в свою очередь, высказал готовность поднять на федеральном уровне вопрос о дополнительном финансировании краевой программы по защите от наводнений.