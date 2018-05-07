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Продавцы санкционных товаров пойдут под суд
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Продавцы санкционных товаров пойдут под суд 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Накажут продавцов, которые, несмотря на запрет, продолжают торговать продуктами, на которых наложены санкции. Нарушители попадут под уголовное преследование. Такой законопроект рассматривают сейчас в Государственной Думе.
Инициатива исходит из Правительства России. Как отмечают авторы законопроекта, запрет на торговлю такими товарами есть, а наказание не предусмотрено. Теперь же предлагается штрафовать на 3-5 тысяч физических лиц, на 30-50 тысяч — должностных лиц, на 70-100 тысяч — юридических лиц. Также вся санкционная продукция будет конфискована и утилизирована.
Напомним, что под санкциями в России находится сельхозпродукция, сырье и продовольствие из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. При этом россияне могут приобретать эти товары для личных нужд.
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