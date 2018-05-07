В Орле в День Победы запретят проезд транспорта

ГИБДД по Орловской области напоминает жителям областного центра об ограничении движения транспортных средств в связи с празднованием Дня Победы.

В день генеральной репетиции прохождения торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона и праздничных мероприятий, 8 мая, движение и стоянка транспортных средств будет запрещена:

С 00.00 до 12.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с пер. Новосильский), на ул. Московская (от Красного моста до пер. Новосильский), на пл. Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

С 9.30 до 12.00 запрещено движение по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (от Красного моста до перечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), по пл. Мира (между сквером Танкистов и гостиницей «Орел», от пересечения ул. Московская и ул. Степана Разина до пересечения ул. Пушкина и ул. 4-я Курская).

Движение транспорта будет организовано по маршрутам ул. Комсомольская — ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 3-я Курская — пер. Новосильский — ул. Московская и ул. Комсомольская — ул. 1-я Посадская — ул. Брестская — ул. Октябрьская — ул. 60 лет Октября — ул. Герцена — ул. Московская.

На 9 мая также нельзя будет проехать по некоторым улицам Орла

С 8.00 до 12.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская);

С 9.00 до 24.00 по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по Пролетарской горе.

В связи с проведением Всероссийского соревнования по велосипедному спорту в гонке-критериум 9 мая с 11.00 до 14.00 запрещено движение транспорта по ул. Раздольная (от пересечения с ул. Бурова до пересечения с ул. Кузнецова).

С 00.00 до 24.00 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская), на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), на площадке перед гостиницей «Салют» до пл. Ленина и на Пролетарской горе;

В связи с проведением Орловско-Курским региональным обособленным подразделением Дорпрофжел на Московской железной дороге культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, 9 мая с 00.00 до 11.30 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между сквером Лескова и сквером Маяковского.