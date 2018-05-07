Куда исчезло «золото Колчака» и другие главные тайны русской истории

Уинстон Черчилль говорил: « Россия — это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Не можем не согласиться. Русская история полна загадок. Мы выбрали 24 ключевых.

1. Что значит слово «Русь»?

Да, мы по-прежнему не знаем достоверно, откуда взялось слово «Русь». По одной версии, от топонима «Рось» (название реки), по другой — от слов Ruotsi, Roots, Rotsi (так финские племена называли шведов). Ломоносов считал, что русы были потомками сарматов, называвших себя роксоланами или росоманами (эти слова якобы и видоизменились до слова «русь»). Ещё «россами» (красными, рыжими) византийцы называли племена, совершавшие набеги на Константинополь. Ибн-Фадлан, встретивший варягов в 922 году, отозвался о них: «Они подобны пальмам, румяны, красны». Мнений много, но порядка в них нет.

2. Кем был Рюрик?

По поводу того, кем был Рюрик, у историков тоже нет единого мнения. Одни соотносят его с Рориком Ютландским, датским конунгом из династии Скьёльдунгов. Другие историки считают, что Рюрик — это шведский конунг Эйрик Эмундарсон. Есть также версия, что Рюрик были вождем славян-ободритов (полабские славяне), и версия, что Рюрик пришел с балтийского острова Руян, который сегодня называется Руген. Есть мнение, что никакого Рюрика и вовсе не было. До XV века никто из русских князей не называл себя «рюриковичем», а спор о личности Рюрика начался и вовсе в XVIII веке. Так и не закончился.

3. Было ли монголо-татарское иго?

Здесь можно начать с того, что никаких монгло-татар никогда не было. Это искусственный термин, придуманный в XVIII веке. Определение «иго» появилось в XV веке. Впервые он встречается в Киевском синопсисе, так польский историк Ян Длугош перевел латинский термин jugum. Только после этого о стоянии на Угре начали говорить как об осовбождении из-под ига. Позже этот термин был «освоен» Карамзиным. Историки до сих пор не пришли к единому мнению об иге. Лев Гумилев считал отношения Руси и Орды взимовыгодным союзом. Несомненна роль Орды в возвышении Москвы , что отмечал даже Карамзин. Носовский и Фоменко в своих изысканиях и вовсе доходят до того, что Русь и Орда — одно и то же. Они соотносят Батыя с Ярославом Мудрым , Тохтамыша с Дмитрием Донским … оставим это на их совести.

4. Как в России появился двуглавый орел?

Как в Россию «залетел» двуглавый орел? Впервые он появился на государственной печати во время правления Ивана III, поэтому считается, что его «принесла» в Россию Софья Палеолог. Однако неясно, почему он стал госсимволом только через 20 лет после свадьбы Ивана III на византийке. Кроме того, двуглавый орел не использовался византийцами на госпечатях. Зато использовался Габсбургами, ещё за полвека до появления русской печати, а также был на некоторых монетах Золотой Орды, а также являлся одним из алхимических символов. При дворе Ивана III не было недостатка в заезжих экспатах-алхимиках.

5. Откуда появились казаки?

Вот уж с каким вопросом вряд ли когда кто разберется, так это с тем, кто такие казаки. Родину казаков находят и на Северном Кавказе, и в Приазовье, и в Западном Туркестане. Родословную казаков возводят к скифам, к аланам, к черкесам, к хазарам, к готам, к бродникам. У сторонников всех версий есть свои аргументы. Сегодня казаки — полиэтническая общность, в которую вписаны представители нескольких десятков народностей, среди которых есть и совсем неожиданные — молдаване, турки, эстонцы, таджики. Вопрос же о том, кем были первые казаки до сих пор остается нерешенным.

6. Убивал ли Грозный своего сына?

Убивал ли Грозный своего сына? Вопрос открытый. В 1963 году, когда были вскрыты гробницы Ивана Грозного и его сына, содержание яда в останках царевича было несовместимо с жизнью. Задолго до этой экспертизы, Константин Победоносцев называл изображенное на картине Репина фантастикой. Версия же об убийстве была основана на рассказах папского легата Антонио Поссевино, которого сложно назвать незаинтересованным лицом.

7. Почему Грозный отрекался от престола?

В 1575 году Иван Грозный отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Современники не понимали смысла затеи монарха. Говорили, что царь боялся предсказаний волхвов о том, что в этом году умрет московский царь. Не понимают смысла этого поступка и современные историки. Есть версия, что Грозный опасался восстания в бывшем Казанском ханстве, где он, кстати, оставался по-прежнему царем. Почти год Иван Грозный проводил свой эксперимент.

8. Был ли самозванцем Лжедмитрий I?

Мы уже смирились, что Лжедмитрий I — это беглый монах Гришка Отрепьев. Но вся эта история выглядит весьма сюрреалистично. Вначале Дмитрия (с приставкой «лже») признала при всем честном народе родная мать, князья, бояре, а спустя некоторое время — все вдруг прозрели.

Патологичности ситуации добавляет тот факт, что сам царевич был полностью убежден в своей натуральности, о чем писали современники. Кстати, идею о том, что «легче было спасти, чем подделать Димитрия» высказывал еще Николай Костомаров . Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду.

9. Почему Земской собор избрал на роль царя «непроходного кандидата»?

Когда Земской собор 1613 года избрал на царство Михаила Романова , ему было 16 лет. При этом его даже не было в Москве во время жарких диспутов, разгоревшихся там. Основным аргументом было то, что якобы покойный царь Федор Иванович перед смертью хотел передать трон своему родственнику Федору Романову (патриарху Филарету). А поскольку тот был в польском плену, корона переходила к его единственному сыну — Михаилу. Как писал впоследствии историк Ключевский, «хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего».

10. Почему Алексей Михайлович решился на реформу церкви?

Раскол русской церкви был одним из самых тяжелых поворотных эпизодов русской истории. Алексей Михайлович, грекофил, пожелал изменить церковные обряды «чтобы было, как у греков», а не кто во что горазд». Этот «апгрейд» привел к самому крупному духовному противостоянию в истории России. О причинах раскола ученые спорят до сих пор. Не последнее место здесь, как видимо, играли амбиции русского царя на византийский трон. В 1649 году патриарх Паисий на приеме у царя прямо высказал пожелание, чтобы Алексей Михайлович стал царем в Константинополе: «да будеши Новый Моисей, да освободиши нас от пленения».

11. Почему Петр I европеизировал Россию?

За годы своего правления Петр Первый изменил Россию до неузнаваемости. После возвращения из Великого посольства царь изменился настолько, что в народе стали поговаривать о том, что его подменили. По одной версии, Петра «заклали в стену», а вместо него прислали на Русь похожего лицом самозванца. По другой — «царь в немцах в бочку закладен и в море пущен». Масла в огонь добавило то, что вернувшийся из Европы Петр начал масштабное уничтожение «древнерусской старины». Почему? Однозначного ответа нет.

12. Был ли Павел сыном Петра III?

Одна из главных загадок русской истории — был ли Павел сыном Петра III? Была ли прервана династия Романовых? У Екатерины и Петра III долго не было детей, сама императрица писала, что её муж страдал от фимоза. Упоминала императрица в своих дневниках и о том, что была очарована Сергеем Салтыковым , предположительным отцом Павла Первого: «Я не поддавалась всю весну и часть лета…». Есть и народная легенда появления на свет Павла I: согласно ей, Екатерина родила от Петра мёртвого ребенка, и он был заменён неким «чухонским» мальчиком.

13. Был ли Фёдор Кузьмич Александром I?

Сын Павла I, Александр, также оставил историкам сложную загадку. Есть легенда, что он оставил царский престол, сфальсифицировав собственную смерть, и отправился странствовать по Руси под именем Федора Кузьмича. Есть несколько косвенных подтверждений этой легенды. Так, свидетели заключали, что на смертном одре Александр был категорически не похож на самого себя. Кроме того, по неясным причинам императрица Елизавета Алексеевна, супруга царя, не участвовала в траурной церемонии. Знаменитый русский юрист Анатолий Кони провел тщательные сравнительные исследования почерков императора и Федора Кузьмича и пришел к выводу, что «письма императора и записки странника писаны рукой одного и того же человека».

14. Куда делись деньги от продажи Аляски

Куда подевались деньги от продажи Аляски до сих пор неизвестно. Золотые слитки везли из Лондона на барке «Оркни», но он затонул. Было ли там на самом деле золото неизвестно. Зато известен документ, в котором говорится о том, что большая часть денег была израсходована за границей на оборудование для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. Так ли это, мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

15. Почему расстреляли царскую семью?

У историков до сих пор нет единого мнения насчет того, кто именно санкционировал расстрел царской семьи и Романовых под Алапаевском . Называются имена Свердлова и Ленина, но следователь Владимир Соловьев , занимавшийся делом расстрела Романовых с 1993 года неоднократно утверждал, что санкции на расстрел не давал ни Ленин. ни Свердлов. По воспоминаниям другого следователя, Николая Соколова , которому адмирал Колчак поручил расследование, екатеринбургское и алапаевское убийство — «продукт воли одних лиц». Вопрос остается лишь в том, чья на то была воля.

16. Куда исчезло «золото Колчака»?

Судьба «золота Колчака», большей части золотого запаса царской Росии до сих пор неизвестна. Это было примерно 490 тонн чистого золота в слитках и монетах стоимостью в 650 миллионов. По одной версии, его украл чехословацкий корпус, по другой — его спрятали по приказу самого Колчака. Предполагаемые места захоронения: шлюз Марьина Грива в Обь-Енисейском канале, горы Сихоте-Алиня, Байкал, Иртыш. Ни нигде золото так и не было найдено. Также есть версия, что золото «осело» в европейских банках.

17. Чем был Тунгусский метеорит?

Был ли Тунгусский метеорит метеоритом до сих пор непонятно. Поисковые экспедиции на предполагаемом месте падения метеоритных осколков не нашли, не было там и кратера. Есть много версий случившегося: взрыв ядерного реактора межпланетного космического корабля, ледяная комета, столкновение Земли с антивеществом, волновой эксперимент Николы Теслы . Версий больше десятка, но ни одна пока не является научно признанной.

18. Почему большевики так легко взяли власть?

Ещё в феврале 1917 года в партии большевиков было 5000 человек, в октябре того же года уже 350000. Как получилось так, что большевики, которых до последнего момента не считали серьезной силой, пришли к власти? Можно объяснить это суммой логичных факторов, от германских денег до пропаганды, но отрицать того, что революция 1917 года была беспрецендентным явлением в мировой истории, нельзя. И иррациональный фактор был не менее важен, чем рассчет.

19. Почему Сталин решился на репрессии?

Единого мнения у историков насчет причин сталинских репрессий нет. По одной версии, Сталин вел борьбу с региональными партинйыми органами, препятствующими выборам в Верховный Совет СССР. По другой, репрессии были средством «социальной инженерии», продолжением коллективизации и раскулачивания. Наконец, есть версия, что Сталин готовил СССР к войне и устранял в стране «пятую колонну».

20. Почему Сталин вернул службы в церкви?

Резкое изменение отношения Сталина к церкви после начала войны историки не могут объяснить однозначно. Одни говорят о том, что это был прагматичный ход вождя, которому нужны были «скрепы» для мобилизации. По другой версии, Сталин был тайно религиозен, его телохранитель Юрий Соловьев вспоминал, что Сталин молился и даже исповедовался, а Артем Сергеев вспоминал в интервью, что Сталин никогда дома не говорил ничего плохого о церкви, и даже журил своего сына Василия за непочтительное отношение к молящимся.

21. Почему Хрущев осудил культ личности Сталина?

Выступление Никиты Хрущева на XX съезде партии, где он осудил культ личности Сталина, стало сенсацией. Почему он на это решился? По мнению одних, Хрущев тем самым «обелял» себя за участие в репрессиях, по мнению других — готовил реорганизацию госаппарата. Есть даже версия, что так он «отомстил» Сталину за смерть сына. Учитывая долгосрочные последствия этого шага, некоторые историки усматривают здесь даже «руку Запада». Падение престижа СССР после ХХ съезда было огромным. Интересна и живое участие в подготовке доклада Отто Куусинена, по некоторым данным сотрудничавшего с британскими и американскими спецслужбами.

Тайна исчезновения в СССР дипломата Рауля Валленберга до сих пор не разгадана. Его, спасшего десятки тысяч венгерских евреев, последний раз видели 18 января 1945 года. Позже появились свидетельства, что его видели в Лефортовской тюрьме . По версии, описанной в мемуарах генерала КГБ Судоплатова, Валленберга арестовали по личному приказу Булганина, а в 1947 году убили по указанию Молотова. Существует и версия, что Валленберг остался жив. Его видели бывшие узники Озерлага поляки Цихоцкий и Ковальский на одном из пересыльных пунктов. По другим свидетельствам, его видели также в других лагерях и Владимирском централе. Поляки также утверждали, что он был жив и в октябре 1959 года.

23. Было ли «золото партии»?

Есть версия, что гипотетические золотовалютные фонды Коммунистической партии СССР в первые годы 1990-х «ушли» в европейские и американские банки. Искали «золото партии» множество общественных и политических деятелей. По версии журналиста Евгения Додолева писатель Юлиан Семенов был устранен из-за того, что смог «вскрыть схемы выводов партийных миллионов». Однако есть и предположение, что пресловутое «золото партии» — не более, чем миф.

24. Знал ли Горбачев о заговоре?