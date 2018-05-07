В Магаданской области проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор»

Сотрудники УМВД России по Магаданской области совместно с представителями органов системы профилактики проводят мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, недопущение проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители других подразделений областного управления внутренних дел проверяют подростков по месту жительства, в образовательных организациях, в развлекательных учреждениях, а также в спортивных секциях. Особое внимание уделяется ребятам, состоящим на профилактическом учете в полиции, в том числе входящим в группы антиобщественной направленности.

Подросткам и их родителям полицейские рассказывают об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий, а также о том, каким образом несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность.